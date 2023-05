Percorso di Istruzione e Formazione di Operatore Meccanico Il prossimo 11 maggio la prima tappa della presentazione del percorso

Si svolgerà l'11 maggio, a partire dalle 10.30, presso l’azienda Cosmind srl la prima tappa della presentazione del “Percorso triennale di Istruzione e Formazione professionale di Operatore Meccanico”, progettato in collaborazione con scuola “La Tecnica” istituto di istruzione e formazione di Benevento.

L'iniziativa si inserisce tra i percorsi di istruzione e formazione proposti in provincia di Benevento che offre ai giovani dai 14 ai 18 anni l'opportunità di acquisire competenze pratiche e una qualifica professionale nel campo dell'operatore meccanico. Il percorso mira a fornire ai partecipanti l'opportunità di inserirsi nel settore industriale della provincia di Benevento conseguendo una qualifica professionale al 3 anno e un diploma professionale al 4 anno.

“La formazione duale proposta – viene spiegato in una nota - combina l'apprendimento teorico in aula con l'esperienza pratica sul campo, consentendo ai giovani di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e di ridurre i tempi di transizione tra la formazione e l'impiego professionale. È un approccio che favorisce la transizione efficace dei giovani dal sistema scolastico al settore produttivo anche attraverso l’attivazione di contratti di apprendistato. L'obiettivo dell'incontro presso l'azienda Cosmind Srl è quello di informare i principali referenti delle comunità locali, i giovani e le loro famiglie sui progetti di formazione duale promossi da Confindustria Benevento. Saranno presentate le opportunità offerte dal percorso triennale di formazione per diventare operatori meccanici, con uno specifico indirizzo sulle lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione. Questo profilo professionale è stato definito sulla base delle esigenze delle aziende associate a Confindustria Benevento Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica, attraverso un processo di mappatura dei fabbisogni occupazionali”.

Sono diverse le aziende, tra cui Cosmind Srl, Nashira Hardmetals Srl, Seieffe Srl, Idnamic Italia Srl, Car Segnaletica Srl e SAPA Srl, che hanno già aderito al progetto e si sono rese disponibili ad ospitare i ragazzi durante le fasi di formazione pratica. Ciò offre ai giovani che hanno forte propensione alle attività pratiche e che vogliono qualificarsi ed iniziare un percorso lavorativo la possibilità di “acquisire esperienza diretta sul campo presso queste aziende, aumentando le loro prospettive di impiego futuro. È importante sottolineare che l'obiettivo principale del percorso triennale è quello di motivare i giovani a specializzarsi e a rimanere nelle loro comunità locali, favorendo lo sviluppo economico delle aree in cui sono nati e cresciuti”.