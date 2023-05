Camera Commercio: al via domani "Eccellenze in digitale" Pettrone: "In campo ciclo formativo con 18 webinar gratuiti"

Al via domani la nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” realizzata da Unioncamere grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro di Google.org che sosterrà la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cybersicurezza. Questa iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, organizzati dai Punti impresa digitale diffusi in tutte le Camere di commercio. Solo nell’edizione 2020-2022, sono state formate più di 43 mila persone con mille seminari organizzati in tutta Italia.

La Camera di commercio Irpinia Sannio prende parte al progetto e dà avvio alle attività con un webinar di formazione che si terrà mercoledì 10 maggio 2023 dalle ore 11:00 alle 12:30, dal titolo “Presenza online e gestione dei canali web”. L’accesso è aperto a tutti gli imprenditori, lavoratori e collaboratori di aziende operanti nelle province di Avellino e Benevento tramite iscrizione a questo link: https://forms.gle/q9ZsANrTusBKii378

Se la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo.

Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online.

“Le competenze digitali sono ormai fondamentali per ogni tipologia di organizzazione.” - afferma il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio l'avvocato Girolamo Pettrone - “In tale ottica la Camera di Commercio con Eccellenze in Digitale, mette in campo un ciclo formativo con 18 webinar gratuiti che si succederanno per tutto il 2023, rivolto alle PMI del territorio con l’obiettivo di fornire strumenti utili ai lavoratori delle aziende irpine e sannite per promuovere strategicamente la propria attività sul web”.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito della Camera di Commercio