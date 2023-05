Logisitica, Mastella ha trasmesso al Governo il piano "Plus" Il sindaco ha trasmesso sia a Roma che a Napoli il protocollo d'intesa



Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha trasmesso alle autorità di governo nazionale e regionale il protocollo d'intesa che ha dato vita al piano d'azione PLUS (Piattaforma logistica Ufita Sannio) che vede le province di Benevento e Avellino cooperare e unire gli sforzi per centrare il comune obiettivo dell'interconnessione e dello sviluppo delle aree interne incardinato sulla centralità nel cruciale settore della logistica e del movimento merci su ferro. Come si ricorderà l'accordo era stato sottoscritto, nel corso del forum istituzionale che si è svolto lunedì 8 maggio a Palazzo Mosti, da soggetti del mondo istituzionale (Presidente della Provincia di Benevento, Presidente della Provincia di Avellino, Sindaco di Paduli e Sindaco di Apice), rappresentanti del mondo produttivo (Presidente consorzio ASI di Benevento, Presidente Confindustria di Benevento e Presidente Confindustria di Avellino), rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il testo integrale dell'accordo PLUS è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, al Ministro per gli Affari Europei e per il Pnrr Raffaele Fitto, al Coordinatore dell'Unità di Missione, Monitoraggio, Coordinamento, Rendicontazione e Controllo degli interventi del Pnrr Nunzio Antonio Ferla, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della IV Commissione (Trasporti) del Consiglio regionale della Campania Luca Cascone e ai direttori operativi Rfi (Rete ferroviaria italiana) di Roma e Napoli, Luca Cavacchioli e Fabio Rapuano.