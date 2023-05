Imprese, Comuni e Scuola contro lo spopolamento e per formare i giovani Formazione duale. L'iniziativa di Confindustria Benevento a Limatola: corso di Operatore Meccanico

Si è svolta questa mattina a Limatola, presso la Cosmind Srl, la prima tappa della presentazione del “Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) di Operatore Meccanico” finanziato dalla Regione Campania ed organizzata da Confindustria Benevento.

“La formazione duale è una grande opportunità per trattenere i giovani sul territorio, offrendo loro concrete opportunità lavorative” ha spiegato Clementina Donisi, vicepresidente di Confindustria Benevento che ha poi aggiunto: “Grazie ai finanziamenti garantiti dalla regione campania e alla ferma volontà politica dell’assessore Filippelli, oggi abbiamo uno strumento operativo a disposizione dei giovani, delle scuole e delle imprese”.

Iniziativa nata proprio dalla volontà delle imprese per “promuovere questo percorso costruito sulla base delle esigenze del comparto meccanico-manifatturiero che ha sempre più bisogno di profili tecnici specializzati. Occorre però – ha rimarcato l'imprenditrice Donisi - lavorare sul dialogo e in sinergia fra tutti gli attori del territorio coinvolti dalle imprese alla scuola, dalle istituzioni locali ai ragazzi. Accanto alla formazione duale stiamo portando avanti anche iniziative di percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (PCTO) conosciuti come alternanza scuola lavoro che consentono di completare le attività formative rivolte ai giovani in età scolastica”.

In collegamento da Napoli, l’assessore regionale alla formazione professionale della Regione Campania, Armida Filippelli che ha rimarcato l'importanza del progetto “per proseguire nel cammino di divulgazione delle buone pratiche promosse dalla Regione Campania. La concreta adesione di Confindustria Benevento al sistema regionale degli IeFP è la dimostrazione che abbiamo imboccato la strada giusta per dare un futuro di formazione di qualità e di lavoro ai nostri giovani. Il sistema duale – ha concluso l'esponente della giunta regionale - sarà sempre più potenziato con un rapporto virtuoso con le aziende, certezza delle procedure amministrative e continuità delle risorse finanziarie. Spero che questo primo passo sarà l’inizio della partecipazione di un numero sempre maggiore di aziende. Su questa strada la Regione ha strutturato un sistema formativo efficiente ed efficace per ridurre davvero la dispersione scolastica e il fenomeno dei NEET”. Per Confindustria, alla presentazione del corso presenti, tra gli altri, il direttore di Confindustria, Anna Pezza e il vicepresidente Claudio Monteforte.

“Progetti che servono principalmente all'orientamento e a anche a limitare la dispersione scolastica” ha invece sottolineato Rosalia Manasseri, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 'Leonardo Da Vinci' di Limatola, presente al pari di altri presidi. “E' fondamentale che mondo del lavoro e scuola si interfaccino per indicare la strada formativa più adatta all'inclinazione degli studenti che troppo spesso non fanno una scelta adeguata e per questo ci troviamo di fronte al fenomeno dell'abbandono scolastico – ha proseguito la dirigente scolastica -. L'orientamento serve a scoprire le inclinazioni degli studenti per poi coltivarle. Quindi resta fondamentale che la scuola si interfacci con il territorio e il mondo del lavoro”.