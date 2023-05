Nuovo investimento a Ponte Valentino: "Porterà 100 posti di lavoro" La sannita Erbagil: "Investiamo nella filiera del territorio producendo cosmetici da erbe locali"

Un nuovo investimento in Area Asi, con ErbaGil, azienda leader della cosmetica con erbe officinali, che si insedierà a Ponte Valentino, come illustrato nell'incontro di oggi a Palazzo Mosti alla presenza del sindaco Mastella che ha spiegato: “Significa nuove occupazione, nuove famiglie: è importante questa crescita di Benevento. Negli ultimi anni abbiamo avuto una staticità quando ero assente dalla scena politica nazionale e locale. Sono contento: la Provincia di Benevento è una di quelle cresciute di più sul fronte del ripopolamento. Ho chiesto a un'altra azienda che ha investito sul territorio un asilo nido proprio per evitare lo spopolamento”.



Ricadute da 100 posti di lavoro come ha spiegato Luigi Barone, presidente Asi: “Presenteremo anche altre aziende. Erbagil è un'azienda sannita e questo ci fa ancora più piacere, perché parliamo di un centinaio di posti di lavoro. Penso che già per luglio o agosto si possa partire con i lavori”.

E un investimento che premia il territorio visto che le erbe utilizzate dall'aziende vengono coltivate nel territorio come ha spiegato il Ceo Vincenzo Benevento: “Ci insediamo con un progetto di sviluppo industriale di produzione di cosmetici, integratori, alimenti a fini medici speciali e medical device che contengono sostanze che provengono dal territorio, da olivo, vite e piante officinali del Matese. Parliamo di un'attività di economia circolare compatibile e sostenibile: un'attività attenta all'ambiente da cui però traiamo anche vantaggio economico per la comunità. Siamo già inseriti sul territorio, abbiamo un'attività a Guardia Sanframondi, siamo in crescita e abbiamo scelto di investire su Ponte Valentino”.