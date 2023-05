"Il passaggio generazionale quale processo evolutivo aziendale" Confindustria Benevento: sesto incontro itinerante della sezione Manifattura

E’ programmato per il 18 maggio con inizio alle ore 15 il sesto incontro itinerante della Sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica focalizzato sul tema “Passaggi Generazionali” presso l’azienda I.Me.Ve. Spa nella zona Asi di Ponte Valentino a Benevento.

“L’iniziativa – viene evidenziato in una nota - mira a rafforzare la rete delle imprese appartenenti al network confindustriale favorendo la conoscenza e sugellando i legame delle stesse attraverso l’approfondimento di tematiche prioritarie per lo sviluppo. Il Passaggio generazionale è un argomento cruciale nel processo evolutivo di un’azienda e sono sempre più numerose le realtà imprenditoriali che si trovano ad affrontare questa trasformazione. Approfondire la tematica consente di apprendere i tasselli fondamentali per una pianificazione equilibrata del passaggio generazionale sia da un punto di vista giuridico che finanziario. L’evento si articolerà dapprima attraverso la realizzazione della visita presso lo stabilimento dell’azienda I.Me.Ve. spa che si occupa di barriere stradali”.

I saluti e l’introduzione ai lavori saranno affidati a Riccardo Ricci, membro cda I.ME.Va; Clementina Donisi, vice presidente Confindustria Benevento; Alessio Zollo (Presidente Sezione Manifattura, Impiantistica Meccatronica. Gli approfondimenti tecnici saranno affrontati da Emanuele Ardiri (Deloitte Business Solutionu srl S.B.) e Stefano Maria Santoro (Deloitte & Touche S.P. A.). I Lavori si concluderanno con le testimonianze di imprese che sono direttamente coinvolte dal Passaggio Generazionale: Faraone Serramenti srl, Mangimi Liverini spa, Mitracos Engineering srl, Savim srl.