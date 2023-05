Fondo Valle Isclero: chiuso lo svincolo di Melizzano per lavori Alta Velocità Da lunedì 22 maglio al prossimo 11 agosto

Per la realizzazione di una galleria artificiale nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria dell'alta velocità Napoli-Bari (tratta Frasso Telesino-Telese) si rende necessaria una limitazione al transito sulla interferente strada statale 265/VAR ''Fondo Valle Isclero''. Nel dettaglio, per l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, è indispensabile la chiusura al traffico (in entrata ed in uscita) dello svincolo di 'Melizzano' - tra il km 8,200 ed il km 7,600 della SS 265/VAR ''Fondo Valle Isclero'' - nel periodo compreso tra lunedì 22 maggio ed il prossimo 11 agosto. In relazione alla interdizione, vengono indicati in loco i seguenti percorsi alternativi sulla SS265/VAR per Melizzano: la circolazione in direzione Caserta dovrà uscire allo svincolo di Amorosi al km 5,800 e proseguire sulla viabilità interna; la circolazione in direzione Beneventodovrà uscire allo svincolo di Dugenta al km 10,600 e proseguire sulla viabilità interna. All'approssimarsi del cantiere vige il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).