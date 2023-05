Maltempo, Masiello: danni alle coltivazioni in campo Il presidente Coldiretti: "Calo del dieci per cento della produzione per coltivazioni in campo"

“Danni e difficoltà nelle operazioni agricole un po' in tutte le province e tutte le coltivazioni. Tutto quello che è in pieno campo sta avendo grandi difficoltà. Potremmo parlare del pomodoro ma anche della viticoltura, della frutta. Anche per la cerealicoltura abbiamo il grano duro che è nel momento della maturazione della spiga e senza sole fa fatica a maturare come dovrebbe”. Così Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania in merito al maltempo dei giorni scorsi e alle forti piogge registrate anche in Campania.

Maltempo: danni all'agricoltura

Ad oggi secondo l'esponente dell'associazione di categoria di prevede “un dieci per cento del calo della produzione per le coltivazioni in campo e voglio sperare – aggiunge Masiello - che non continui questo maltempo, anzi che si asciughino i campi. Dall'altra parte abbiamo anche i danni dovuti al fatto che gli agricoltori non riescono a entrare nei campi per mettere le coltivazioni in produzione”.

Si lavora dunque ad una ricognizione dei danni “ma – precisa - non vorremmo alimentare aspettative inutili. Sicuramente oggi guardiamo con tristezza e preoccupazione quello che sta accadendo in Emilia Romagna”. E dunque Masiello ribadisce: “Dobbiamo fare i conti con quello che sta accadendo nel mondo, c'è un cambiamento climatico che non fa sconti e quindi bisogna organizzarsi e mettere in pista una macchina organizzativa sia per stare accanto a queste comunità sia per ricostruire in queste comunità”.