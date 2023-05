Mensa scolastica: a Benevento ci vogliono 720 euro l'anno per figlio Il costo più alto in Campania a Salerno, il più basso ad Avellino. In un anno aumento del 12,5 %

Quanto costa la mensa per un figlio in età scolastica? A Benevento in media 720 euro all'anno ad alunno. La città sannita si colloca esattamente a metà in Campania. Sì, perché la città più costosa è Salerno, secondo lo studio di Cittadinanzattiva, che chiede in media 4,5 euro a pasto, per un costo mensile di 90 euro: fanno in tutto 810 euro all'anno che ne fanno la città più costosa della Campania (le scuole prese in considerazione sono quelle dell'infanzia e primarie).

Poi Caserta, dove il pasto costa in media 4,3 euro, per un costo mensile di 86 euro: fanno 774 euro all'anno. In mezzo appunto Benevento, con 4 euro a pasto, e dunque in media 80 euro al mese e 720 euro all'anno. Poi Napoli, con 3,8 euro a pasto, che fanno 76 euro al mese e 684 euro all'anno. Infine la più economica Avellino con 3,68 euro di media per un pasto, con 73,6 euro al mese e 662 euro all'anno.

Tuttavia c'è da segnalare che la Campania è la seconda regione dove si è registrato l'aumento più forte delle tariffe mensa: in un anno sono cresciute del 12,47 per cento, solo la Basilicata ha avuto un incremento superiore col 19 per cento in più.