Ferraro: edilizia settore in forte evoluzione, puntiamo su formazione In piazza Roma la0 Giornata dell'arte e della creatività. Presenti anche Confindustria e Anev

In tanti in piazza Roma per la Giornata dell'arte e della creatività studentesca, promossa dalla consulta provinciale degli studenti di Benevento con la partecipazione dei diversi istituti scolastici del territorio, università e associazioni.

“Un evento concepito dal Miur dove i giovani hanno avuto modo di esprimere la loro espressività, l'amore per l'arte, la cultura, la creatività che ha un ruolo fondamentale nella crescita di ogni individuo”, ha evidenziato l'assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola.

Presenti alla manifestazione anche Confindustria ed Ance Benevento, partner dell’evento.

“Ance è da tempo impegnata in tutte le iniziative che coinvolgono i giovani”, ha sottolineato il presidente Mario Ferraro ricordando le varie attività promosse dall'associazione dei costruttori sanniti coinvolgendo scuole e università.

Un settore – ha ricordato il presidente Ance – che ad oggi si conferma “in forte evoluzione che richiede nuove professionalità. Giovani che attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici moderni possano occuparsi di tutto ciò che riguarda l'informatizzazione del nostro settore”.

E con Anev (l'Associazione Nazionale Energia del Vento) la possibilità di sperimentare attraverso un simulatore in realtà virtuale i procedimenti di manutenzione degli impianti eolici: “Si chiama simulwind, uno strumento opensearch, un primo approccio con la realtà virtuale in primis – ha spiegato Francesco Rosa – ma anche un approccio cognitivo a quelli che sono i parchi eolici e le esercitazioni di manutenzione dei parchi eolici”.

E sono stati diversi gli studenti che hanno aderito mostrandosi sicuramente “sorpresi”. L'occasione dunque per parlare anche di futuro e delle nuove realtà nel corso di una giornata ricca di eventi di cui i giovani sono stati protagonisti.