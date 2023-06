Più nascite, meno addii: sorpresa nei dati demografici per il Sannio Frena lo spopolamento nei primi quattro mesi del 2023

E' molto interessante l'ultimo dato dell'Istat relativo alla demografia nel Sannio. E' interessante perché non in linea con il trend preso dalla Provincia di Benevento negli ultimi anni. Attenzione: nulla di sensazionalistico, e probabilmente solo casualità numerica che non deve portare ad alcuna conclusione, ma è giusto sottolineare che non si parla, per una volta, dello “sprofondo” sconfortante che da anni ormai è una costante.



I NUMERI

Il dato Demo Istat vede comunque un'erosione demografica da gennaio ad aprile del 2023: si passa da 262413 abitanti al primo gennaio a 261517 il 30 aprile 2023. Una perdita di 900 unità, che di certo non è cosa da poco. Nello stesso periodo del 2022 la perdita era stata di 1167 abitanti tuttavia, 267 in più, non è poco.

LE NASCITE

Ciò che può essere senz'altro considerato positivamente è il dato relativo alle nascite: sono nati nel Sannio 575 bambini nei primi quattro mesi del 2023, nello stesso lasso di tempo del 2022 il numero si era fermato a 491. Non parlando di poche unità, ma di 83 bambini, si parla inequivocabilmente di qualcosa di molto positivo.

DATO MIGRATORIO



I primi 4 mesi del 2022 avevano visto un saldo negativo di 402 unità, nello stesso periodo dell'anno in corso il dato, sempre negativo, si riduce della metà: 204 cittadini in meno derivante dal saldo tra arrivi e addii, ma questo è un dato da prendere con le pinze visti i numerosi fattori da tenere in conto per valutarlo (possibili arrivi per motivazioni umanitarie, ad esempio).



Questi i dati dunque, che naturalmente non smuovono di un millimetro la questione demografica, drammatica, delle aree interne, e l'esigenza che entri nell'agenda politica non in maniera timida come fatto finora.