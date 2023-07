Allarme peronospora nel Sannio: "Serve lo stato di calamità" Flai Cgil: "Colpiti gravemente i vigneti nel Sannio: serve sostegno agli agricoltori"

Sindacati e associazioni di categoria lanciano l'allarme peronospora, una malattia delle piante che colpisce la vite, che ha gravemente colpito le coltivazioni viticole del Sannio, mettendo a rischio l'intera economia di un territorio, che ruota prevalentemente intorno al settore vitivinicolo. "Il Sannio, nel tempo, ha conosciuto una profonda trasformazione produttiva e una crescita qualitativa e quantitativa importante. Non a caso - si legge in una nota congiunta di Flai Cgil Campania, Alpaa Campania, Flai Cgil Avellino/ Benevento e Caa-Alpaa Benevento - la provincia diBenevento, produce la metà dell'intera produzione vinicola regionale, con circa 11mila ettari vitati, 8mila imprenditori vitivinicoli, 100 aziende imbottigliatrici e circa 8 milioni di ettolitri di vino prodotto, oltre alla presenza di numerose cantine, di cui 73 ricosciute". necessario - suggerire - adottare misure concrete per garantire il sostentamento delle famiglie agricole colpite, chiedendo lo stato di calamità. La solidarietà e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e tutti gli attori del settore, sono fondamentali per superare questa crisi e rilanciare l'agricoltura vitivinicola nella regione. Ci impegniamo - concludono - a sostenere gli agricoltori in questa difficile congiuntura ea lavorare insieme per un futuro più prospero e sostenibile per il settore agricolo della nostra regione".