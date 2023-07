Gesesa: ok al bilancio (in perdita) "Ma alta qualità del servizio" Domenico Russo: "Stella polare volontà di tutelare ambiente e dare i massimo ai cittadini"

Questa mattina l’Assemblea dei Soci Gesesa ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2022 che si chiude con una perdita di esercizio di circa € 700.000,00. Perdita che verrà integralmente coperta con l’utilizzo della riserva straordinaria.

Nel corso dell’adunanza – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa della società – i soci, dopo aver ascoltato le dettagliate relazioni degli amministratori, hanno ringraziato il CDA e, per il suo tramite, l’intera società che ha dato prova di grande competenza riuscendo a portare ad alti livelli la qualità del servizio nonostante le grandi difficoltà in cui si trova, suo malgrado, e riuscendo a mantenere una attenzione costante per il territorio.

“Oggi, in occasione del momento più alto della vita di una società, abbiamo avuto modo di rappresentare ai soci le criticità di contesto in cui si trova GESESA, criticità per cui la società non ha alcuna responsabilità ma i cui effetti ricadono tutti su di essa” commenta l’Amministratore Delegato, Salvatore Rubbo che continua: “Ringrazio quindi i soci per l’attenzione rivolta a GESESA e per gli apprezzamenti riservati al nostro operato. I risultati dell’esercizio 2022 sono legati, oltre che ad una necessaria ed indifferibile attività di svalutazione di crediti, di fatto inesigibili, ad un incremento di costi operativi ineludibile, stante l’alto livello di qualità del servizio reso all’utenza, considerato che GESESA non ha un piano degli interventi approvato dagli organi competenti e che gli unici investimenti di fatto possibili, purtroppo, sono solo quelli resi necessari per garantire la continuità del servizio ed il rispetto delle normative vigenti. Questa è la realtà. L’operato di GESESA negli ultimi anni si è sviluppato con successo su una duplice direttrice, da un lato l’incremento della qualità della gestione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti, dall’altro nella razionalizzazione ed efficientamento dei processi aziendali che, oltre a risolvere delle criticità generatesi in passato consente – nonostante le difficoltà di contesto precedentemente enunciate – di agire sempre in modo efficace e puntuale.”

“GESESA ha operato nel corso dell’anno 2022, e tutt’ora opera, in un contesto quotidianamente condizionato da molteplici e gravi difficoltà” - dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico Russo - “la stella polare è stata rappresentata dalla decisa volontà di tutelare al massimo l’ambiente nonché di offrire il miglior servizio possibile ai cittadini. Per ottenere questo obiettivo, alle valutazioni di stretto carattere economico-finanziario, sono stati anteposti, senza tentennamenti, importanti e doverosi investimenti sia in tema di depurazione sia con riferimento al costante monitoraggio relativo alla sicurezza della risorsa idrica distribuita, nonché puntando ad un modello aziendale moderno ed organizzato per operare in modo efficiente, nel rigoroso rispetto della legalità con riguardo a ogni aspetto della gestione. Colgo l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini di GESESA per l’incredibile lavoro portato avanti e che si continua a portare avanti, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, soprattutto in questo momento estivo fortemente critico per carenza della risorsa idrica. Ringrazio i Soci di GESESA per la costante fiducia e gli amministratori dei comuni gestiti per il continuo e costruttivo rapporto di collaborazione con la società, nonostante le difficoltà che a volte si presentano. Con riferimento al futuro, auspico che si concludano al più presto le procedure che condurranno alla individuazione del gestore unico per il distretto idrico sannita, affinché si apra una nuova epocale stagione per il servizio idrico integrato, che possa dare il giusto seguito alla trentennale storia di GESESA, contribuendo in modo determinante al progresso e allo sviluppo di Benevento e del Sannio. In tal senso ritengo doveroso dare atto al Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, e al Coordinatore del Distretto idrico sannita, Sindaco di Solopaca Ing. Pompilio Forgione, di aver posto in essere sino ad oggi tutto quanto nelle rispettive possibilità per puntare a raggiungere tale scopo, in uno spirito di massima condivisone e con l’unica volontà di tutelare i cittadini e il territorio. Tutti dovrebbero portare avanti ragionamenti con maggiore cognizione di causa e con più aderenza alla realtà, seppur nel rispetto di una legittima divergenza di opinioni, al fine di contribuire ad un effettivo processo di crescita comune.”