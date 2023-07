Culle vuote? No, nel Sannio aumentano le nascite di bimbi Numeri in risalita, erosione demografica in leggera frenata, ma non basta

Nascite in leggero aumento nel Sannio. Se il trend degli ultimi anni relativo ai nuovi nati era impietoso, toccando il minimo storico di 1672 bambini nati nel 2021, con la media che dal 1999 è al 2010 è stata sempre intorno alle 2500 nascite all'anno e poi sempre sopra le 2000, negli ultimi due anni pare in risalita.

Sì, perché nel 2022 le stime provvisorie dell'Istat dicono che sono nati 1789 bambini: oltre 100 in più rispetto al minimo storico del 2021.

Un trend che sembra proseguire nel 2023, con i primi cinque mesi dell'anno che hanno segnato la nascita di 709 bambini, e considerando che nella seconda parte dell'anno solitamente aumentano le nascite è presumibile immaginare un nuovo dato in rialzo alla fine dell'anno.

Un segnale positivo, anche in considerazione di un'erosione demografica che, secondo l'ultimo bollettino dell'Istat, si conferma in rallentamento: da gennaio a maggio il Sannio ha perso poco più di mille abitanti, considerando il trend che vedeva la provincia di Benevento perdere 3mila abitanti all'anno perlomeno non si registra un avanzamento.

Chiaramente segnali flebili e in assenza di politiche strutturali volte a contrastare lo spopolamento privi di grossi significati, ma che appunto potrebbero (dovrebbero) dare la spinta a serie politiche strutturali per arginare lo spopolamento delle aree interne.