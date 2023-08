Poste aperte anche ad Agosto: ecco uffici e orari di apertura "Poste italiane garantirà servizi ai cittadini in virtù della continuità"

Poste Italiane "garantirà i servizi ai cittadini della Campania anche nel mese di agosto, in virtù di una continuità che interessa tutti gli uffici postali della regione.Le 123 sedi dei comuni di Avellino Benevento, Caserta, Napoli e Salerno osserveranno un calendario di aperture alternate, garantendo ogni giorno i consueti servizi". I 76 uffici postali dei capoluoghi si alterneranno nelle aperture mattutine solo dopo la prima settimana di agosto. Su tutto il territorio campano, dunque, sarà sempre possibile trovare un ufficio postale aperto.In particolare, i 47 grandi uffici delle città che abitualmente sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in questo periodo rimarranno sempre operativi al mattino, rispettando solo di pomeriggio un calendario alternato per consentire ai cittadini campani di effettuare operazioni anche durante le ore antimeridiane.

Da Ariano Irpino a Solofra per Avellino, a Sant'Agata de' Goti per Benevento, da Aversa a Marcianise a Santa Maria Capua Vetere per Caserta, da Giugliano a Torre del Greco a Pozzuoli fino ad Afragola per Napoli, da Battipaglia ad Eboli e Scafati, così come nelle tante piccole località interne del territorio, i 473 uffici della Campania resteranno operativi.

"L'Azienda - è scritto in una nota - conferma inoltre la propria attenzione per le località turistiche, dove le sedi continueranno a rispettare i consueti orari, fornendo così un servizio capillare e costante. È il caso delle isole di Capri, Ischia e Procida , degli uffici della Costiera Sorrentina (Sorrento, Seiano e Moiano), della Costiera Amalfitana (Amalfi, Positano, Ravello, Vietri) e del litorale flegreo, dove gli uffici di Bacoli, Baia, Torregaveta e Monte di Procida osserveranno un calendario alternato così da coprire costantemente tutta la zona.Caserta , 17 a Salerno e 87 a Napoli). I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per l'invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, e molte altre attività".