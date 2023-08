Rubano incontra commissario Inail: "Confronto per il territorio" "Collaborazione fondamentale: tutela dei lavoratori decisiva"

“Ho incontrato questa mattina il professor Fabrizio D'Ascenzo, commissario straordinario dell'Inail, (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Lo ringrazio per aver dato riscontro immediato alla mia richiesta. La tutela nei confronti dei lavoratori, oggi più che mai, riveste un’importanza decisiva ed è auspicabile un confronto continuo tra territorio, Istituzioni, categorie e rappresentanze. La sinergia con l’Inail ci permette di avere sotto controllo lo studio delle situazioni di rischio, gli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, le prestazioni sanitarie ed economiche, le cure, la riabilitazione ed il reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Ringrazio il professor D’Ascenzo per lo scambio di idee costruttive. Forza Italia si conferma baluardo dei diritti e delle tutele dei cittadini, in qualsiasi sfera della vita personale e professionale”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia e capogruppo in commissione finanze.