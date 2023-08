Apicoltura, Corbo: tante le aziende nel Sannio, ma perdite fino al 70 per cento L'esponente Coldiretti: molte le difficoltà per questo settore

“Tante le difficoltà quest'anno per le aziende che vivono di apicoltura e sul territorio sono tante”. Così Rino Corbo, apicoltore sannita ed esponente di Coldiretti Benevento che traccia un bilancio dei problemi affrontanti dalle aziende del comparto alle prese con una primavera caratterizzata da forti piogge, poi il caldo. Ed ancora: secondo l'esponente dell'associazione di categoria a pesare sulla produzione anche i rincari.

"Per apicoltura perdite fino al 70 per cento"

“Dobbiamo ricordare che il periodo di maggiore raccolta per le api – spiega Rino Corbo - va da maggio fino a metà luglio, poi le api iniziano a non trovare più nulla perchè col caldo forte non abbiamo più fioritura. Abbiamo una perdita di miele del 70 per cento. Perdite veramente importanti. E bisogna dire anche che durante questa fase abbiamo dovuto alimentare le api che, molto spesso, non avevano le scorte interne”.

Corbo: "A pesare sulla produzione anche i rincari"

A pesare, come detto, anche gli aumenti dei costi di produzione: “Abbiamo risentito dei rincari come tutti i settori, sia il rincaro sull'energia ma anche dei prodotti che si utilizzano giornalmente per la produzione, della manodopera, delle materie prime. E ovviamente questi aumenti si catapultano su quello che è il costo finale”.