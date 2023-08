Lavoro Benevento: previste quasi 4mila assunzioni tra agosto e ottobre Il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior

Per il trimestre agosto – ottobre 2023 sono programmate 5.980 assunzioni in provincia di Avellino e 3.840 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di agosto le entrate stimate sono 1.310 in Irpinia e 780 nel Sannio.

Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 7% del totale delle due province ed oltre il 60% delle entrate si concentrerà nel settore dei servizi.

Ciò è quanto emerge dal “Bollettino mensile” del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese.

Delle 1.310 assunzioni previste nel mese di agosto 2023 per la provincia di Avellino, il 37,9%, ovvero 500, sono riservate ad operai specializzati; il 37,1% (490 su 1.310) ad impiegati appartenenti alle professioni commerciali e servizi ed il 13,7% (180) a dirigenti ed appartenenti alle professioni con elevata specializzazione. Quadro analogo in provincia di Benevento dove delle 780 assunzioni il 40,4% (310) è destinato ad operai specializzati; il 36,1% (280) ad impiegati delle professioni commerciali e servizi e il 14% (110) a dirigenti e professioni altamente specializzate.

Ai giovani under 30 sono riservate il 35% delle assunzioni in Irpinia ed il 31% nel Sannio, inquadrati prevalentemente come impiegati.

Il 41,7% delle imprese irpine ed il 51,4% di quelle sannite prevede di riscontrare grandi difficoltà nella reperibilità di personale dovuta sia alla mancanza di candidati in termini numerici (21,6% nella provincia di Avellino e 33,3% in quella di Benevento) sia alla inadeguata preparazione degli stessi (16,6% Avellino e provincia; 15,3% Benevento e provincia).

Con riferimento ai titoli di studio richiesti dalle imprese il primo è sicuramente il diploma di istruzione secondario, seguito dal diploma professionale. Nel dettaglio, i titoli di studio di istruzione secondaria più richiesti per Avellino e provincia, sono gli indirizzi: amministrazione, finanza e marketing (80 assunzioni), turismo, enogastronomia ed ospitalità (70) e elettronica ed elettrotecnica (60). Tra le qualifiche di formazione, l’indirizzo ristorazione (80) è il preferito, questo mese, dalle imprese irpine.

Per la provincia di Benevento, invece sono maggiormente richiesti gli indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e meccanica, meccatronica ed energia (50 per ciascun indirizzo), costruzioni, ambiente e territorio (30). Anche nel Sannio il diploma professionale maggiormente ricercato è quello della ristorazione (30 risorse richieste).

I titoli accademici preferiti in provincia di Avellino sono insegnamento e formazione (30 assunzioni) e l’indirizzo economico (20). In provincia di Benevento, invece, l’indirizzo sanitario e paramedico (20 assunzioni).

Nel 23% dei casi le entrate previste in Irpinia saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 77% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita); pressoché identica la situazione nel Sannio dove il 24% delle entrate previste godrà di un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato e il restante 76% saranno a termine.

Le piccole imprese, ovvero quelle con meno di 50 dipendenti, sono quelle con più ampia prospettiva occupazionale (Avellino e provincia 1.010 assunzioni su 1.310 e 570 assunzioni su 780 per Benevento e provincia).