Meno credito per le Pmi, l'allarme di Confindustria Il presidente Piccola Industria Benevento annuncia: situazione preoccupante, invertire la rotta

“L'accesso al credito è sempre più difficile e sempre più caro per le piccole e medie imprese. Una condizione preoccupante che può portare alla crisi di tante realtà del nostro territorio”. Lancia l'allarme Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria di Confindustria Benevento.

Gli associati lamentano l'aumento dei tassi di interesse e una netta difficoltà di accesso al credito, per ottenere prestiti e finanziamenti.

“Una situazione che si verifica soprattutto per le piccole e medie imprese” rimarca ancora Monteforte e chiarisce “senza possibilità di investimenti le imprese non possono andare avanti, se si continua così ci sarà la crisi”.

E poi analizza “Togliere risorsa finanziaria alle piccole imprese che nel Sannio costituiscono la maggior parte, significherebbe far collassare diversi settori e mettere a rischio molti posti di lavoro”.

Si dice però pronto a ribaltare la situazione e annuncia un percorso dell'Unione Industriali per invertire la rotta “Cercheremo, con il delegato al credito di Confindustria Benevento, di mettere a punto un piano. Necessario sederci ad un tavolo con gli istituti di credito e far comprendere che la loro risorsa finanziaria è fondamentale per la vita delle imprese”.