Ferragosto nel Sannio, Romano: "Strutture ricettive sold out" La presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento: numeri che ora bisogna consolidare

“Previsto il tutto esaurito nelle strutture ricettive del Sannio per la settimana di Ferragosto”. Per la provincia di Benevento la presidente della sezione Turismo di Confindustria, Teresa Romano, parla di numeri importanti in vista dell'ormai imminente festività del 15 agosto e ribadisce: “Ora sarà importante confermare questi dati anche per il futuro”.

Sagre ed eventi nel Sannio

Ad incidere positivamente sul turismo, secondo l'esponente degli industriali sanniti, anche i grandi eventi legati all'enogastronomia: “Una grande percentuale di visitatori sono stranieri ma legati già al nostro territorio in quanto con origini sanniti, un'altra grande percentuale però sono turisti che hanno scelto di venire nel Sannio alla scoperta del territorio e dell'enogastronomia. Bisogna considerare che in questo periodo nei nostri borghi ci sono grandi eventi, che vengono realizzati ormai da anni nei vari comuni nella provincia e che sono consolidati come eventi legati al territorio”.

E dunque, Teresa Romano conferma: “E' sold out ovunque”, quindi rilancia: “E' la prima estate dopo la pandemia senza restrizioni e questo aspetto ha influenzato sicuramente ovvero la necessità per le persone di andare in vacanza”.

Il turismo in provincia di Benevento e le sfide per il futuro

Secondo la presidente della sezione Turismo di Confindustria, pertanto, si tratta sì di dati significativi ma che bisognerà confermare anche nel tempo: “Pensare al futuro come indotto turistico consolidato nel Sannio e quindi a un'industria turistica consolidata sul territorio è necessario che questi numeri siano confermati anche il prossimo anno”.