Superbonus, Valle: "Edilizia settore strategico" Il segretario Cgil: “Tutelare aziende e lavoratori”

“Stretta sul superbonus? Tutelare imprese e lavoratori”. A chiederlo Luciano Valle, segretario generale della Cgil sannita, secondo cui il mondo delle costruzione rappresenta un settore importante per l'economia del territorio sannita e in particolare per i livelli occupazionali.

“Già ad aprile abbiamo avviato un'iniziativa per dire che bisogna salvaguardare e tutelare imprese e lavoratori. Sul territorio di Benevento il superbonus ha rappresentato una grande opportunità con una rivitalizzazione del mercato del lavoro di questo settore”.

Superbonus e lavori

E in vista delle modifiche per l'accesso al beneficio l'esponente del sindacato avverte: “Queste modifiche comunque agiscono sul blocco che c'è stato prima, per cui va salvaguardato il settore e le imprese che in questo momento stanno dando molto lavoro alle maestranze in un territorio in cui manca”.

“L'edilizia settore importante per garantire livelli occupazionali”

“A Benevento c'è stato un periodo in cui si registravano richieste di lavoro per il settore ovunque, oggi questo si è fermato. E si è fermato anche una sorta di rivisitazione e ammodernamento del nostro patrimonio edilizio, quindi va rilanciato con forza il mantenimento del settore. Storicamente – conclude Valle - sul territorio sannita l'edilizia ha generato occupazione. Ha dato tanto e si è visto in questo ultimo periodo, quindi bisogna salvaguardare e tutelare questo settore”.