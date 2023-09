Caserta - Benevento, terminato dibattito pubblico. Palla ad Anas Recepite le indicazioni: ad Anas e Cndp il compito di aggiornare progetto di fattibilità

Richieste di chiarimenti sui tempi e di modifiche anche sostanziali del nuovo collegamento stradale tra Caserta e Benevento sono giunte all'Anas al termine del dibattito pubblico organizzato per coinvolgere il territorio, tra soggetti istituzionali e utenti della strada, e sviluppatosi attraverso undici sono stati i momenti di dialogo, quattro giornate di sopralluoghi, quattro incontri informativi territoriali e tre incontri di approfondimento.

La relazione conclusiva del dibattito è stata illustrata dalla coordinatrice Francesca Fazio nel corso della conferenza online cui hanno preso parte, tra gli altri, Luca Cascone, Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) della Regione Campania, Luca Bernardini, Capo della Direzione Tecnica di Anas, oltre al team di Progettazione del Raggruppamento Sws Engineering SpA - Vams Ingegneria Srl e Aleph. Dai diversi incontri svolti, e dai contributi raccolti, sono emerse numerose richieste di chiarimento sulle tempistiche, sulle garanzie di realizzazione dell'opera e sulla valutazione di progettuali alternativi da parte del proponente, proposte migliorative del tracciato. Sono stato inoltre dibattute anche questioni come l'impatto sull'economia del territorio e l'impatto ambientale dell'opera, in particolare rispetto al consumo di suolo, all'aspetto paesaggistico, all'inquinamento acustico e al rischio idrogeologico.

Uno dei maggiori temi di interesse di cui si è discusso nel corso del dibattito pubblico è stato inoltre quello relativo agli espropri; nel dettaglio sono emerse diverse osservazioni e richieste in merito al pagamento degli indennizzi ed ai lotti e ai manufatti interessati dall'opera. Rilevanti i numeri con più di 300 partecipanti agli incontri, 2. 876 utenti unici che hanno visitato la pagina web del dibattito, per un totale di 8.865 pagine visitate e 386 file scaricati. Sulla pagina Facebook del Coordinamento, i numeri sono ancora più elevati: i 29 post della pagina del dibattito pubblico hanno ottenuto 266.867 visualizzazioni e 8.430 interazioni e raggiunto 72.542 persone. La relazione conclusiva è ora al vaglio della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (Cndp) e di Anas, per la valutazione degli esiti e delle osservazioni, allo scopo di aggiornare il progetto di fattibilità tecnico-economica