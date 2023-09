Rubano: lavoriamo per rendere il Sannio centrale nell'agenda di Governo Così il deputato di Forza Italia in vista dell'incontro con il Ministro Pichetto Fratin

“L'obiettivo resta quello di porre al centro dell'agenda del governo nazionale il nostro territorio, la provincia di Benevento”. Il deputato Francesco Maria Rubano lo ribadisce alla vigilia dell'arrivo nel Sannio del Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Com'è noto, l'esponente del governo Meloni è atteso domani, lunedì 11 settembre, a San Marco dei Cavoti. “Energia e ambiente: un patto per il Sannio”, il tema al centro dell'iniziativa.

Ed oggi l'esponente di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ribadisce: “Per rendere possibile questa centralità, per tradurre le idee e le proposte in realtà, va senza dubbio creata una condizione che deve essere un collegamento sinergico, costante, quindi un tavolo di interlocuzione duraturo tra Governo, Parlamento e Territorio”.

Ed ecco che domani il titolare del Dicastero all'Ambiente incontrerà “Confindustria, le associazioni agricole interessate ovviamente rispetto a quello che è il tema della sicurezza energetica, l'Università, i sindaci, per creare – assicura Rubano - una piattaforma di idee necessaria per redigere un'agenda programmatica sulle tematiche ambiente ed energia per il Sannio”.

Energia e ambiente: il confronto a San Marco dei Cavoti

Alcuni primi spunti, come annunciato nei giorni, saranno forniti al Ministro in un documento, redatto anche con il supporto dell’Associazione Nazionale Energia del Vento, che rappresenta un work in progress, dal quale partire per la costruzione di una strategia condivisa di territorio in materia ambientale ed energetica. L’incontro aperto ad istituzioni, sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria e imprese vedrà, dopo i saluti istituzionali, gli interventi del deputato Francesco Maria Rubano, del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, dell’on. Fulvio Martusciello e le conclusioni del Ministro Pichetto Fratin.