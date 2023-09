Anci, Marino: semplificazione e formazione per dare risposte ai cittadini Così il presidente dell'associazione nazionale comuni italiani a Sud Invest

“L'obiettivo è snellire le procedure per risposte ai cittadini”. Carlo Marino, presidente Anci Campania, commenta il così il tema al centro del convegno di apertura della terza giornata di Sud Invest al teatro comunale di Benevento. Questa mattina il focus sul “nuovo codice degli appalti: una riforma per guardare al futuro”, con esperti, istituzioni e mondo delle imprese chiamate a confrontarsi sulla riforma.

Marino: attenzione anche alla transizione digitale

“L'obiettivo – ha spiegato a margine dell'incontro il presidente dell'associazione nazionale comuni italiani - è sicuramente mettere in condizione le amministrazioni locali di accelerare le procedure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma soprattutto dare risposte alle comunità. Per fare questo bisogna avere competenze, formazione, specifica, snellimento delle procedure e pensiamo che con questo codice degli appalti, nell'esecuzione della norma, potremmo non solo accelerare le procedure ma dare certezza agli obiettivi, diminuire il contenzioso, aumentare la qualità degli interventi”.

Attenzione, dunque, alla formazione e alla transizione digitale “una delle grandi innovazione tecnologiche anche del piano nazionale”.

Il mondo delle imprese: importante semplificare

Un percorso di snellimento delle procedure considerato fondamentale anche dal mondo delle imprese. Come ribadito dal presidente Ance di Benevento, Mario Ferraro evidenziando l'importanza di “norme che possono servire a snellire e velocizzare processi anche di progettazione, che sono la parte più importante per arrivare poi alla conclusione delle opere”.