Impresa iscritta a Confindustria Benevento festeggia 40 anni di attività Battaglino: "Traguardo importante ma anche stimolo a trovare nuove opportunità"

Battaglino festeggia 40 Anni di attività, con uno sguardo alle spalle e la visione ad investimenti futuri.

I lavori dei F.lli Battaglino sono delle piccole opere d’arte, pensate, create e realizzate ad hoc. Questo meticoloso lavoro ha consentito all’azienda di raggiungere e festeggiare con successo i suoi primi 40 anni; creandosi e mantenendo standard alti in un settore fortemente competitivo.

Nata nel 1983 a Puglianello in provincia di Benevento; da una piccola bottega di paese negli anni si sviluppa attraversando tutte le fasi dell’innovazione tecnologica. Partita con Michele, padre, ad oggi l’azienda prosegue con i tre fratelli Giovanni, Cristian e Daniele.

La professionalità raggiunta permette all’azenda di non restare più nei confini del piccolo paese e di guardare oltre.

L’azienda lavora su tre fronti essenziali: Comunicazione Pubblicitaria, Allestimenti Grafici, Lavorazioni in Plexiglass.

Il management dell’azienda fa parte di Confindustria Benevento e partecipa convintamente alla vita associativa. “Il nostro lavoro, racconta uno dei titolari Giovanni Battaglino, deve necessariamente stare al passo con i tempi. Investiamo continuamente per rispondere alle diverse richieste dei nostri clienti sempre più consapevoli e per questo molto esigenti. Da tempo ormai l’azienda, affermatasi sia a livello regionale che nazionale, è pronta a scenari internazionali.”

Il vero punto di forza, forse, è la flessibilità che la piccola dimensione è in grado di esprimere e che nelle loro lavorazioni diventa elemento di punta, di forza.

“Per una piccola realtà come la nostra, riflette ancora Giovanni, festeggiare 40 anni di attività rappresenta un traguardo si, ma soprattutto uno stimolo a trovare nuove opportunità, nuovi territori da scoprire, nuove sfide da affrontare. Grazie all’importante lavoro di branding realizzato con il Simbolo di Confindustria abbiamo avuto modo di proporre in maniera assolutamente innovativa le nostre acquisite conoscenze.

Il risultato delle nostre collaborazioni ancora oggi visibile ed esposto in uffici di aziende ed istituzioni, l’Aquila nel tempo è diventata identificativa di Confindustria, blasonando Confindustria Benevento tra le più importanti associazioni di imprenditori.

Grazie al know how acquisito nel tempo realizziamo lavorazioni in cui originalità e stile personale si fondono al design moderno. Tra i nostri clienti, annoveriamo aziende leader sul panorama nazionale che continuano ad affidarsi alla nostra piccola realtà sapendo di poter contare su tanta serietà e flessibilità di risposta”