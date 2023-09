Alviggi: ancora 'caro prezzi' e consumi ridotti Il presidente della Confesercenti: “secondo stime nazionali diminuisco anche le cerimonie”

Acquisti ridotti ed oggi anche il mondo delle cerimonie che inizia a far registrare un decremento degli eventi, almeno secondo le stime nazionali. E' la situazione fotografata dal presidente provinciale della Confesercenti di Benevento, Gianluca Alviggi, che spiega: “Anzitutto continua il caro prezzi, non si sta calmierando. Dalla spesa, all'energia, ai libri per i figli”.

E, come detto, i dati segnalano una riduzione anche del numero delle cerimonie, settore che coinvolge numerosi comparti: “Quest'anno a livello nazionale abbiamo riscontrato un decremento delle cerimonie. Un settore con un indotto importante. Nel settore della moda elegante c'è un decremento di incassi proprio sulla voce cerimonia”.

Un fattore che secondo il presidente Confesercenti appare difficile superare pur rivolgendo molta attenzione “ai costi” da esporre in vetrina, “ma il prodotto è aumentato in media del dieci al quindici per cento rispetto all'anno precedente”.

E dunque, si riducono anche gli acquisti o comunque si cerca di spendere meno: “Ai consumi accade che ognuno ha la sua priorità, per cui – spiega infine Alviggi - oggi quando le persone entrano nei negozi cercano qualcosa che collimi con una possibilità di spesa sempre più bassa”.