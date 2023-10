Giovedì il sottosegretario Ferrante nel Sannio. Rubano: "Occasione importante" Il deputato sannita: "Occasione per rinsaldare canale privilegiato tra sindaci, imprese e ordini"

Nella giornata di giovedì 5 ottobre il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante sarà nel Sannio e con l’onorevole Francesco Maria Rubano avranno il seguente programma di appuntamenti:

Ore 10:45 visita alla presenza del Commissario di Governo, dottor Nicola Montesano, all’area del cantiere della SS 212 ‘Fortorina' dove sarà realizzato il completamento alla Strada Statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a San Bartolomeo in Galdo 1° Lotto;

Ore 12:15 Comune di Campolattaro – visita all’opera di presa della Diga di Campolattaro e incontro con Commissario straordinario di Governo, prof. Attilio Toscano;

Ore 15:30 Comune di Puglianello ‘sala consiliare’ incontro con sindaci e rappresentanti degli ordini professionali con il Commissario straordinario di Governo, Ing. Eutimio Mucilli per l’opera ‘Strada Statale 372 Telesina’.

“Ringraziare Tullio Ferrante, sottosegretario al MIT e delegato alle opere commissariate, per aver accettato l’invito a visitare il Sannio. – ha dichiarato l’onorevole Francesco Maria Rubano – Quella di giovedì sarà l’occasione per rinsaldare un canale privilegiato tra sindaci, imprese, ordini professionali, associazioni di categoria e il Governo in materia di opere pubbliche e trasporti. Il programma vede in agenda l’incontro presso tre grandi infrastrutture necessarie per lo sviluppo del Sannio e attese da tanti anni e troppe generazioni. La presenza dei Commissari di Governo, impegnati a coordinare le attività relative alle tre imponenti opere, sarà un momento di ulteriore approfondimento rispetto allo stato delle opere e al cronoprogramma dei lavori” ha concluso Rubano.