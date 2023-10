Infrastrutture. Giovedì nel Sannio il sottosegretario Ferrante L'incontro organizzato dall'Ance. Le conclusioni a Puglianello: si parlerà anche di raddoppio 372

E’ in programma per giovedì 5 ottobre 2023 nel Sannio, la visita istituzionale dell’onorevole Tullio Ferrante – Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Molte le opere infrastrutturali strategiche per il territorio grazie alle quali sarà non solo possibile favorire il collegamento di alcuni dei comuni più isolati del territorio, ma soprattutto assumere un ruolo centrale e di attraversamento tra il nord ed il sud dell’intero pese, con ovvie conseguenti potenzialità di sviluppo.

Da queste premesse prende avvio la visita del Sottosegretario che si concluderà con un confronto presso la Sala Consiliare del Comune di Puglianello con inizio alle ore 15.30 , sulla ‘Strada Statale 372 Telesina’ al quale interverrà, tra gli altri Mario Ferraro Presidente di ANCE Benevento e Vice presidente di Confindustria Benevento.

L’evento a Puglianello è aperto a imprese, ordini professionali ed istituzioni e prevede i saluti Istituzionali de on Francesco Maria Rubano (Sindaco di Puglianello) e gli interventi dell.Arch. Mario Ferraro Presidente ANCE Benevento e Vice Presidente Confindustria Benevento; dell’ing Nicola Montesano Responsabile ANAS Campania; dell’ing Eutimio Mucilli Commissario governativo per l’esecuzione dell’opera. Le conclusioni sono affidate all’on. Tullio Ferrante Sottosegretario alle infrastrutture e Trasporti.