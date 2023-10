Il Governo nel Sannio: "Con le grandi opere lo sviluppo delle aree interne" Incontro organizzato da Francesco Rubano: mattinata tra Fortorina e Diga di Campolattaro

Grandi opere al centro della visita degli esponenti del Governo nel Sannio. Con la visita in mattinata del sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante prima al cantiere della strada 212 “della Val Fortore” per la nuova Variante di San Marco dei Cavoti (1° lotto - 2° stralcio) poi alla Diga di Campolattaro.

Presenti anche i commissari di governo per entrambe le opere all' incontro organizzato dal deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano che nel merito ha spiegato: “Portiamo una testimonianza pragmatica: è il programma che Forza Italia e la coalizione di centrodestra di Governo si è posta come obiettivo e che sta svolgendo appieno. C'è stata la visita del ministro Bernini, del ministro Pichetto Fratin, del sottosegretario Sisto e oggi del sottosegretario Ferrante. E' un modello virtuoso che punta a mettere insieme più forze. Possiamo già annunciare in base a ciò un primo risultato concreto raggiunto con la visita nel Sannio di Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da me promossa. – Ha sottolineato l’onorevole Francesco Maria Rubano – Questa mattina, in sede di analisi sul posto dei lavori inerenti la Strada Statale ‘Fortorina’ ho ricevuto la rassicurazione, riguardo la richiesta da me avanzata, di inserire un ‘collegamento’ tra la prima e la seconda variante che in precedenza non era stata previsto. Il sottosegretario Ferrante mi ha garantito che il nuovo collegamento verrà inserito nell’opera commissariata e provvederà a sostenere personalmente il finanziamento della progettazione di detto nuovo collegamento all’interno di un’opera tanto strategica quanto fondamentale per lo sviluppo di un’area interna quale il Fortore. A questo servono i buoni rapporti con i rappresentanti di Governo che invito costantemente nel Sannio, non per fare passerella ma per rappresentare esigenze del territorio e trovare soluzioni condivise e programmatiche. Lavoro e in Forza Italia lavoriamo tutti per il bene del Sannio, per dare risposte alle comunità andando al di là di colori e delle appartenenze politiche. In tal senso ringrazio quei sindaci che hanno raccolto il mio invito, presenziando all’incontro con il Sottosegretario e il Commissario di Governo e dando il proprio contributo di idee e proposte concrete. Così come è doveroso ringraziare l’amico Tullio Ferrante dimostratosi ancora una volta, se ci fosse necessità di ulteriore conferma, personalità politica di alto spessore e di grande acume” ha concluso Rubano, al termine della prima tappa a San Marco dei Cavoti dell’intensa giornata di incontri istituzionali sul territorio”.

E il Sottosegretario Ferrante ha spiegato: “Sono qui nel Sannio a rappresentare l'impegno del Governo rispetto alla realizzazione delle infrastrutture. E' un governo che crede fortemente nell'importanza e nella strategicità dei collegamenti da e con le aree interne. Personalmente seguo ben quattro opere oggetto di commissariamento qui nel Sannio, dalla Fortorina alla Napoli Bari alla 372. Il nostro impegno è totale insomma: io sono un rappresentante del Sud, l'impegno è di cercare con le infrastrutture di ridurre gap e divari territoriali che ancora oggi ci assillano”.

Il commissario di Governo per l'opera e responsabile Anas per il Sud, Nicola Montesano ha aggiunto: “E' un intervento importante (la Fortorina) per le aree interne a dimostrazione dell'impegno di Anas in questi anni. Oggi c'è la visita anche del Sottosegretario sul primo lotto secondo stralcio dove già abbiamo avviato attraverso un appalto integrato la progettazione esecutiva lo scorso Luglio, quindi completeremo la progettazione entro fine anno per poi partire nei primi mesi del prossimo anno con il cantiere. Tempi? Circa 700 giorni, poi c'è già il cantiere del primo lotto secondo stralcio in esecuzione per un investimento di 67 milioni di euro che verrà realizzato entro la fine del 2024”.

E nell'area della Fortorina è intervenuto con un commento per Ottochannel anche il direttore investimenti Anas (e commissario per la Telesina), Eutimio Mucilli spiegando: “Le vie di comunicazione sono fondamentali per lo sviluppo del territorio, qui vediamo un esempio di un'opera che si sta realizzando. Il fatto stesso che un lotto sia commissariato depone a favore della strategicità dell'opera. Parliamo di infrastrutture importanti: abbiamo appaltato oltre 5 miliardi di nuove opere e proseguiremo su questo trend”. Sottolineata anche l'esigenza di manutenere le opere e che le imprese siano all'altezza del compito, come nel caso della Fortorina.

Soddisfatto il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino per l'attenzione che nelle ultime settimane sta avendo il territorio: “Siamo l'ingresso delle aree interne dell'interno: va ringraziato l'onorevole Rubano per l'attenzione che sta riservando alle nostre aree. Su politiche energetiche e infrastrutture si gioca una partita importante: dobbiamo farci trovare pronti”.

E il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina: “Un momento importante perché viene dimostrata l'attenzione a livello di Governo su arterie fondamentali che riguardano il territorio. Nei giorni scorsi è stato anche pubblicato il finanziamento per le strade della Snai (strategia nazionale aree interne). Se si può invertire il trend di spopolamento e mancato sviluppo? Ci auguriamo di sì, ma le ferite sono profonde”.

Poi si è passati a Campolattaro per la Diga, con il commissario, il professore Attilio Toscano: “E' una delle grandi incompiute della nazione: si tratta di un invaso strategico ed è il più grande investimento sulle infrastrutture idriche. Tutti stanno dimostrando una volontà precisa e decisa per completare un'opera strategica.

La prima mile stone era l'appalto integrato di progettazione esecutiva entro il I settembre, conditio sine qua non per non perdere i finanziamenti. Chiederemo tempi rapidissimi: orientativamente la previsione è l'inizio dei lavori a gennaio 2024, perché il cronoprogramma per completare i lavori è davvero serrato”.

E anche sulla diga, ascoltati i sindaci dell'area, con Rubano si è assicurato l'impegno e il confronto sulle esigenze segnalate dai primi cittadini. Tant'è che il parlamentare di Forza Italia ha aggiunto: "Altro risultato raggiunto in giornata, nella seconda tappa del tour di incontri che sto tenendo con Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. – Stavolta, al centro del nostro focus c’è stata dal Diga di Campolattaro. Da parte dei sindaci dell'area è stata rappresentata una criticità su una su una condotta che insiste sul costruendo cantiere della diga. Si è chiesto di dare priorità a quella condotta che presenta delle criticità e delle emergenze. Nello specifico quella linea di condotta già in progetto che porta dalla località Zingara Morta a San Marco dei Cavoti, poiché l’attuale condotta è in pessime condizioni. Ho chiesto e ottenuto questo impegno da parte del Sottosegretario. Ferrante all'istante si è consultato in loco con il commissario della diga, professore Toscano che a sua volta si farà carico di questa istanza che nelle prossime ore sarà formalizzata dai sindaci al sottoscritto ed al Sottosegretario. Ci sarà un’interlocuzione tecnica immediata anche con i redattori tecnici del progetto esecutivo. Sicuramente ci sarà un positivo riscontro anche a questa richiesta” ha concluso il commissario provinciale di Forza Italia.