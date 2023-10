Lavoro e spopolamento, Vecchione (Cisl): vogliamo che i giovani possano restare Così il segretario alla presentazione dell'iniziativa “Aggiungi un posto al tavolo”

“Vogliamo portare la voce dei lavoratori nelle aziende”. Con questo incipit il segretario generale della Cisl Irpinia – Sannio, Fernando Vecchione ha presentato questa mattina l'iniziativa nazionale “Aggiungi un posto al tavolo”.

Alla Rocca dei Rettori la conferenza di presentazione dell'evento a sostegno della legge di iniziativa popolare che “promuovere la partecipazione dei lavoratori all'impresa”.

"Aggiungi un posto al tavolo": l'iniziativa Cisl

“Dal primo giugno il nostro segretario generale Sbarra ha presentato presso la Corte dei Conti un'iniziativa popolare per la modifica dell'articolo 46 della Costituzione. Ed oggi - ha spiegato Vecchione - che ricorrono i 75 anni della nascita della nostra Carta Costituzionale riteniamo ci siano i presupposti per la modifica di questo articolo, affinché lavoratori e lavoratrici possano entrare a far parte del consiglio di amministrazione degli Enti sia pubblici che privati”.

Di qui la due giorni anche in provincia di Benevento: “Riteniamo sia fondamentale all'interno delle aziende – ha aggiunto Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio - la presenza dei lavoratori per determinare le scelte aziendali per una serie di servizi, che riteniamo che siano fondamentali per i cittadini e per i lavori”.

La due giorni: domani nelle aziende e venerdì a San Bartolomeo in Galdo

Iniziativa che si svolgerà in occasione della Festa della Partecipazione: domani il sindacato sarà presente nelle aziende “con varie assemblee nei luoghi di lavoro”, venerdì a San Bartolomeo. “Abbiamo scelto il Fortore - – chiarisce ancora Vecchione - perché ogni anno continua lo spopolamento nel Sannio, con giovani che emigrano al Nord, quando gli va bene. Noi vogliamo che per il futuro questi giovani possano restare sul territorio. Quindi la Festa della Partecipazione – conclude il segretario generale - la vogliamo dedicare proprio aree, contro lo spopolamento dei giovani”.