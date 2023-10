Le tecnologie di Matter economy in vetrina al Saie di Bari L'azienda guidata da Mario Ferraro protagonista con le sue nuove tecnologie

La Matter Economy S.r.l. ha partecipato al SAIE 2023 (Salone Internazionale dell'Industrializzazione Edilizia) – la più grande community di imprese, professionisti e associazioni del settore delle costruzioni appena conclusasi e svolta dal 19 al 21 ottobre a Bari.

L’azienda emergente nel settore dell’innovazione, con sede operativa a Cautano in provincia di Benevento è guidata da Mario Ferraro e si è avvalsa della fiera per esporre le proprie tecnologie e mostrare le diverse applicazioni che il settore delle costruzioni può offrire.

“Ogni settore – ha spiegato Mario Ferraro – è necessariamente sottoposto a continue evoluzioni che per lo più derivano dall’applicazione di tecnologie. Il SAIE ci ha dato modo di creare relazioni, di avere una vetrina attraverso la quale esporre i nostri prodotti e soprattutto di confrontarci con altre realtà imprenditoriali. L’innovazione è il motore che muove ogni cosa e il nostro obiettivo è quello di crescere attraverso il confronto”.

Matter economy ha dimostrato al SAIE, che attraverso una serie di strumentazioni, tra cui i visori, la tecnologia può essere applicata a tutti i settori, in particolar modo a quello edile che potrebbe apparire più tradizionale per antonomasia.

Inoltre, proprio attraverso il “green building” e i modelli tecnologici avanzati, si può migliorare il sistema costruttivo e garantire il rispetto dell’ambiente.

Matter Economy ha partecipato in qualità di espositore insieme al CFS di Napoli (Centro di Formazione e Sicurezza) e il Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza) presso il padiglione 20.

Infine, nella giornata di venerdì, Mario Ferraro, è intervenuto ad una presentazione sulle tematiche dell’innovazione nel settore delle costruzioni. Tutto ciò è stato presentato al SAIE che espone l’eccellenza della filiera delle costruzioni attraverso percorsi dedicati ai temi chiave della sostenibilità, dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della sicurezza e della trasformazione digitale. Nell’edizione del 2023 sono stati allestiti due padiglioni espositivi in più rispetto all’edizione precedente, per un totale di oltre 400 espositori rappresentativi di tutta la filiera.