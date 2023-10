Stabilizzazione precari covid, Raffa (Cgil): "Lavoratori in attesa" Nuovo appello del segretario della Funzione pubblica

“Si avviano a scadenza i contatti dei lavoratori precari della Asl di Benevento, 25 tra lavoratori e lavoratrici con mansioni, in particolare, da Operatore Socio Sanitario, assunti durante l’ emergenza sanitaria e che oggi rischiano di non poter dare continuità a quel prezioso lavoro sin qui svolto anche a pandemia conclusa”. Così in una nota del segretario generale della Fp Cgil di Benevento, Domenico Raffa.

“La Fp Cgil – ricorda Raffa - in questi anni ha sempre tenuto alta l’ allerta sulla possibilità di trasformare tali contratti precari in rapporti di lavoro stabili, considerata anche la cronica carenza di personale nel sistema sanitario in generale, un'attenzione spesso raccolta e condivisa anche dalla stessa Asl che, da ultimo, in un tavolo di confronto interistituzionale con l’ assemblea dei sindaci del Sannio, a partire dal rappresentante del capoluogo sannita, rinnovava l’ impegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Al di là della opportunità di un confronto tenuto con una controparte diversa dal sindacato, quale sarebbe dovuta essere di norma, oggi la Fp Cgil rinnova l’ invito alla proroga dei contratti in scadenza, in modo da consentire ad essi di rientrare nelle maglie temporali della stabilizzazione così come più volte dichiarato dallo stesso management aziendale, ampliando la platea del personale beneficiario”.

Pnrr e le nuove strutture sul territorio

L'esponente del sindacato evidenzia inoltre gli investimenti previsti dal piano di ripresa e resilienza anche in ambito sanitario: “Non bisogna dimenticare poi che i fondi del Pnrr consentiranno l’ apertura di nuove strutture sul territorio, pertanto sarebbe altresì opportuno aggiornare il piano del fabbisogno del personale, permettendo all'azienda l’ ingresso di lavoratori e lavoratrici già in grado di offrire la propria comprovata esperienza. Rimaniamo in attesa di comunicazioni sindacali in questi prossimi giorni, in assenza delle quali daremo avvio alla fase vertenziale”.