Holloween tra feste per bimbi e vetrine con zucche e fantasmi: ma si spende meno La curiosità al Museo delle streghe: "I bimbi ora cercano soprattutto i libri"

La notte di Halloween continua ogni anno ad animare il dibattito. Ma pur non essendo segnata in rosso sul nostro calendario, da tempo ormai viene festeggiata anche nel nostro Paese. Diverse le iniziative, soprattutto per i più piccoli: tra zucche intagliate, fantasmini e travestimenti. Dolci e gadget dedicati. Da giorni diversi i negozi che espongono in vetrina prodotti dedicati a questa giornata. "Si prova così a incentivare i consumi", spiega chi ha deciso allestire l'attività.

Le vetrine allestite tra gadget e dolci

Anche in città, come detto, c'è chi ha scelto di ricordare la “notte delle streghe e dei fantasmi” colorando le vetrine con i toni tipici dell'autunno ed esponendo finte ragnatele e prodotti che possano attrarre i consumatori. “Abbelliamo l'attività per accogliere al meglio grandi e piccini”, spiega un esercente.

Crisi e consumi, i commercianti: si cerca di spendere meno

Mentre al museo dedicato alle Streghe oggi le attività sono rivolte ai bimbi. “Quest'anno Halloween in rima”, racconta Maria Scarinzi che svela una curiosità: “Come gadget i bambini scelgono sempre più i libri, amano leggere”.

Ma la crisi continua a farsi sentire e - spiegano gli esercenti - anche in questa occasione si spende meno rispetto al passato: “I turisti cercano l'oggetto dedicato, ma il turismo italiano tende ovviamente a spendere meno”. Un dato confermato anche da altri settori: “Pronti ad accogliere i bimbi che oggi passeranno al negozio – spiega un'altra esercente – ma i consumi restano fermi, ora speriamo nel Natale affinché possa incentivare gli acquisti”.