Confindustria Giovani: Alessio Zollo nuovo presidente di Benevento Succede a Mataluni:"Priorità rapporti con scuola, istituzioni e Confindustria regionale e nazionale"

Alessio Zollo è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento.

Succede a Biagio Flavio Mataluni che continuerà a seguire i rapporti con la sede regionale di Confindustria.

"La scelta di candidarmi deriva da un profondo senso di riconoscenza verso l’associazione a cui sento di dovere tanto. La forza di Confindustria e del Movimento dei Giovani Imprenditori, che ho provato sulla mia pelle, è quella di unire gli imprenditori che perseguono un fine comune e che grazie a sinergie e contaminazioni possono crescere prima come persone e poi come uomini d’azienda” ha spiegato Alessio Zollo “Partendo da questa esperienza di giovane imprenditore di prima generazione, intendiamo trasferire ai tanti ragazzi che ogni anno lasciano il nostro territorio, un messaggio di speranza nel futuro e un supporto concreto a chi vuole mettersi in gioco.

Per questo motivo uno dei focus della nostra attività, sarà quello di stimolare la nascita di nuove generazioni di imprenditori, attraverso progetti specifici volti a favorire le start up. Prioritario sarà il rapporto con il mondo della scuola, ma anche con le istituzioni e con il nostro movimento a livello regionale e nazionale. Integreremo la nostra azione con l’azione portata avanti dal Presidente Oreste Vigorito al quale abbiamo già chiesto un incontro come direttivo, consapevoli dell’importanza di lavorare in maniera sinergica e coordinata per ottenere risultati soddisfacenti.”

L’assemblea ha provveduto anche ad approvare il nuovo regolamento ed eleggere la nuova Squadra affidando le relative deleghe:

Vice Presidenti: Maria Laura Nazzaro e Orazio Mascolino.

Delegato al nazionale: Luigi Izzo

Delegati al regionale: Biagio Flavio Mataluni e Lorenzo Cuozzo

Consiglieri: Giacomo Donnarumma, Felice Pepe, Liliana Varricchio.