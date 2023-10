Matera (Fdi): "1.8 miliardi di credito imposta per Sud: messi a tacere gufi" Il senatore: "In Legge di Bilancio: risultato inimmaginabile"

"E' arrivata ieri sera al Senato la legge di Bilancio dopo la firma del capo dello Stato e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Sui 109 articoli che la compongono, mi vorrei soffermare sull'articolo 52 che sancisce un risultato straordinario sulle coperture del credito d'imposta per la Zes unica del Mezzogiorno, che permetterà di acquistare impianti, attrezzature e macchinari per le aziende del Sud, già esistenti o nuove".

Lo dichiara in una nota stampa il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

"Viene stabilito - prosegue il Senatore Matera - un tetto massimo di 1.8 miliardi di euro per sostenere le imprese del Mezzogiorno, ai quali si aggiungono 300 milioni di euro per la nuova Sabatini e contratti di sviluppo.

Un risultato inimmaginabile che, ancora una volta, lascia di stucco i soliti gufi delle opposizioni che, invece, tifano contro la Nazione.

Già lo scorso anno avevo presentato un emendamento al decreto Aiuti Quater per estendere l'allora credito d'imposta per il Sud, principio poi recepito nella legge di bilancio dello scorso anno, poiché si era dimostrato strumento fondamentale per la nostra economia.

Quest'anno il Governo Meloni fa di più, dimostrando, ancora una volta - la conclusione - un'attenzione costante per il Sud".