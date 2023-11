Maltempo nel Sannio, Masiello: danni ingenti all'agricoltura Il presidente Coldiretti: “Dopo la vendemmia, difficoltà per olivicoltura"

“L'ennesima difficoltà”. Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Benevento e vicepresidente nazionale dell'associazione di categoria, commenta così il prorogarsi del maltempo e denuncia ancora “ingenti danni per l'agricoltura”. Giornate di pioggia e forte vento che sono arrivate proprio quando si era alla prese con la raccolta delle olive. “Avevamo appena terminato la vendemmia e avevamo registrato delle forti perdite di prodotto in termini di quantità e ci aspettavamo di poter raccogliere quelle poche olive che erano rimaste, ma questo tempo ci impedisce di entrare nei campi. Ma soprattutto i forti venti – spiega Masiello - hanno fatto cadere le olive che erano sulle piante, quindi i danni che si vanno a registrare sono ingenti”.

Ma ad essere colpite dal maltempo non sono solo viticoltura e olivicoltura, secondo Masiello difficoltà anche ad “entrare nei campi per le semine delle foraggiere. Per la cerealicoltura, per il grano duro, si può attendere anche dicembre, sperando che venga fuori un tempo adatto e che ci metta nelle condizioni di entrare nei campi”.

Agricoltura e maltempo, Masiello: “Studiare clima per programmare il futuro”

“Lo abbiamo detto più volte, ormai ogni anno si registrano dei fenomeni che condizionano il risultato economico nelle imprese agricole. Quindi – conclude l'esponente dell'associazione di categoria - sicuramente da una parte in termini preventivi dobbiamo tendere ad assicurare il rischio nelle nostre imprese e dall'altro tendere a studiare questi fenomeni, perché anche l'agricoltura può essere resiliente, può modificare i suoi comportamenti in funzione di quello che è il clima e conoscere i comportamenti del clima può aiutare anche il mondo delle imprese”.