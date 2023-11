Camera Commercio: "Hub informatico per le nuove imprese" "Portale dedicato ai futuri imprenditori per avere informazioni e aggiornamenti"

Anche la Camera di Commercio Irpinia Sannio ha aderito all'iniziativa che ha portato all'attivazione di una piattaforma web per le nuove imprese: "Al fine di fronteggiare le difficoltà dei giovani che aspirano a diventare imprenditori è stata attivata la nuova piattaforma web del Servizio Nuove Imprese (SNI), creata da Unioncamere insieme alle Camere di commercio che hanno aderito all’iniziativa tra le quali la Camera Irpinia Sannio. L’hub informatico SNI https://sni.unioncamere.it/ vuole rispondere ai fabbisogni di informazione, orientamento, formazione e assistenza specialistica di chi sta valutando d’intraprendere un’attività imprenditoriale e l’avvio di un nuovo business per il proprio futuro, ma anche sollecitare lo sviluppo di attitudini imprenditive fortemente richieste dal mercato del lavoro.

I recenti dati di Movimprese restituiscono un quadro nazionale in cui emerge una ridotta propensione a fare impresa specie se paragonata al passato. L’ultima ricerca dell’Istituto Tagliacarne evidenzia un andamento preoccupante riferito in particolare alle nuove imprese giovanili. Negli ultimi anni in Italia sono andate perdute oltre 150 mila imprese guidate da giovani under 35 e, in linea con il trend nazionale, anche le province di Avellino e Benevento segnano un saldo negativo perdendone, in dieci anni, rispettivamente circa 2.000 e 1.250 unità. Al 30 settembre 2023 le imprese giovanili under 30 in Irpinia sono 2.316 e nel Sannio 1.789.

Le cause di questo fenomeno si possono ritrovare in una maggiore complessità del percorso per la creazione di una nuova impresa che richiede di essere altamente competitivi sui mercati, nella necessità di un’adeguata preparazione e formazione alle quali si sommano difficoltà burocratiche, fiscali e amministrative. È per questo che le Camere di Commercio, attraverso la piattaforma SNI, hanno implementato un supporto completo e immediatamente fruibile ai futuri imprenditori.

Attraverso il portale l’utente può conoscere lo sportello fisico della Camera di Commercio più vicina, prenotare appuntamenti con i referenti territoriali per colloqui di primo orientamento o di secondo livello per richieste più specifiche con approfondimenti nella sezione “L’Esperto risponde”, essere sempre aggiornato sulle ultime notizie utili per chi vuole mettersi in proprio, confrontarsi con le esperienze dei più recenti imprenditori che raccontano la propria storia e anche partecipare ad attività di gruppo online, live o asincrone, per acquisire tutte le competenze necessarie per aprire la propria attività.

I primi dati sull’utilizzo di questo nuovo servizio digitale del sistema camerale sono molto positivi: nel primo mese di attività si sono già registrati in piattaforma per partecipare agli eventi di gruppo o alle sessioni personalizzate di orientamento, formazione e assistenza oltre 250 utenti. Particolarmente numerose le adesioni ai seminari gratuiti di primo orientamento alla creazione d’impresa e quelle ai seminari specialistici (dalla scelta della forma giuridica all’imprenditoria femminile).

Nella seconda metà di ottobre ha preso avvio anche il primo percorso di formazione e assistenza tecnica sempre a titolo gratuito alla redazione del Business Plan, che sarà ripetuto in altre due edizioni tra novembre e gennaio 2024.

Per informazioni sul servizio è possibile rivolgersi allo Sportello Orientamento e Lavoro della Camera di Commercio Irpinia Sannio email formazionelavoro@irpiniasannio.camcom.it"