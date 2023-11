"La relazione Banca-Impresa nel nuovo scenario competitivo", il convegno Il 10 novembre al San Vittorino organizzato da Miwa energia

Il prossimo 10 novembre presso il Complesso San Vittorino a Benevento il Convegno titolato: “La relazione Banca-Impresa nel nuovo scenario competitivo”. L’Iniziativa è organizzata dalla Miwa Energia s.p.a. allo scopo di analizzare le tematiche economico-finanziarie e normative attraverso la partecipazione di qualificati relatori.

L’obiettivo principale dell’evento è quello di fornire agli imprenditori gli strumenti necessari per instaurare nuove e più efficaci relazioni con gli Istituti di Credito. Questo approccio mira a ridurre in modo significativo l’attuale asimmetria informativa e operativa, contribuendo così a migliorare l’accesso al credito per gli imprenditori partecipanti.

L’iniziativa offrirà una disamina di casi reali ed il confronto con relatori qualificati appartenenti al sistema imprenditoriale ed al mondo bancario.

Il Programma:

Ore 9.30

Registrazione dei Partecipanti

Ore 10.00

Apertura Lavori

Dott. MICHELE ZULLO – CEO Miwa Energia s.p.a.

Ore 10.15

Saluti Istituzionali

Ore 10.30

Intervento

Dott. SANTE ATTOLINI – Consulente Finanziario d’impresa

Ore 11.00

Intervento

Dott. DIEGO PELLEGRINO- Portavoce ARTA – Associazione Reseller e trader dell’energia

Ore 11.30

Tavola Rotonda

dott. FILIPPO LIVERINI – CEO Mangimi Liverini spa

Dott. ALESSANDRO LEONCI – Responsabile Direttore Commerciale Imprese Intesa San Paolo Campania, Calabria e Sicilia

Dott. LUCA MAZZI – Responsabile Commerciale Direzione Territoriale Centro Sud – Banco BPM

Dott. MICHELE IZZO – Direttore Generale GAFI – Garanzia Fidi S.c.p.A.

Dott. DIEGO PELLEGRINO - Portavoce ARTA – Associazione Reseller e Trader dell’energia

Ore 12.30

Chiusura Lavori

dott. MICHELE ZULLO