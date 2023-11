Turismo, Casucci: "Per la Campania quadro incoraggiante" "Abbiamo responsabilità rispetto alle aree interne e ai movimenti turistici che devono riguardarle"

"Il quadro del turismo campano è molto incoraggiante, i numeri molto significano e la qualità anche di questi numeri. Un incremento dei flussi turistici stranieri anche dove c'è stata una piccola perdita dei flussi turistici nazionali: significa che è aumentata la qualità, significa che le presenze nella Regione si sono estese". Questo il primo commento dell'assessore regionale al Turismo della CAMPANIA , Felice Casucci, a margine dell'assemblea di Confcommercio CAMPANIA nel corso della quale sono stati presentati i dati del report sul turismo regionale. "Ci sono meno arrivi ma più presenza, le persone si trattengono di più, apprezzano i luoghi, si sono cominciati a muovere lungo tutta la Regione che quindi respira, dal punto di vista economico sociale, in maniera omogenea - sottolinea Casucci -. E' una prospettiva - prosegue - molto significativa, interessante, ma significa anche che abbiamo delle responsabilità rispetto le aree interne ei movimenti turistici che devono riguardarle e soprattutto abbiamo delle responsabilità rispetto alla regolamentazione dei flussi turistici e le emersione dall'abusivismo, da una fase non chiara e non trasparente delle attività economiche.Questo è il nostro vero obiettivo, combattere la concorrenza sleale, l'evasione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, combattere un'idea che la regione non sia quello che è, cioè una regione che sta sul mercato grazie alle proprie capacità, alle proprie qualità, non solo naturalistiche, culturali e enogastronomiche ma anche per la qualità delle persone che vi vivono".

Per quanto riguarda i piani per il futuro invece , Casucci annuncia "un'iniziativa importante di promozione dell'isola di Ischia e dei Campi Flegrei" per la stagione turistica del 2024 che sarà anche quella del cosiddetto "turismo delle radici". "Per noi - afferma ancora Casucci - è un appuntamento importantissimo. Abbiamo una responsabilità, speriamo di riuscire a fare anche il Museo dell'emigrazione e speriamo di fare tante altre cose che riguardano il turismo delle radici. Saremo a breve a Matera per la Borsa internazionale del turismo delle radici nella quale la Regione CAMPANIA sarà presente e narrerà le proprie storie".