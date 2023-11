Nel Sannio si torna a fare figli: cresce il tasso di fecondità E si abbassa anche l'età media delle madri, tra le più alte d'Italia

Un timido segnale di ripresa. E' quello che arriva da Benevento sul fronte natalità per quel che attiene al 2022. Lo rivela l'Istat nelle sue statistiche sperimentali, pubblicate sul portale “Demo” dedicato alla demografia. Benevento era la provincia col tasso di fecondità più basso della Campania, con 1,11 (numero medio di figli per donna) nel 2021, ma l'aumento delle nascite del 2022 ha portato a un rialzo che attesta Benevento a 1,22.

Miglioramento, sebbene molto lieve, anche sul fronte dell'età media delle donne al primo parto: Benevento era arrivata a 32,9 anni, tra le aree d'Italia con l'età media più alta, e scende a 32,88.

Un dato che sembra confermarsi anche per il 2023: i numeri dei nuovi nati sembrano più o meno in linea con quelli del 2022 nel periodo preso in considerazione dall'Istat (gennaio – agosto), sebbene l'erosione demografica resti galoppante, con 2mila abitanti in meno in otto mesi, per via del numero sempre più elevato di morti e di persone che abbandonano il territorio.