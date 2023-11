Tasse: da Rc Auto a imposta trascrizione veicoli nessun aumento nel Sannio Inalterata la misura dei tributi spettanti alla Provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha deciso di lasciare inalterata per il 2024 la misura della tassazione per tutti i tributi spettanti, per legge, alla Provincia per pagare servizi essenziali per la collettività (si pensi ad esempio alla raccolta del percolato dalla discariche dismesse).

Il Presidente Lombardi, del resto, nello scorso mese di gennaio aveva già deciso di lasciare inalterati tali importi per il corrente 2023 rispetto agli anni precedenti.

Resteranno confermate, dunque, le aliquote:

a)- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5%.

b)- dell’Imposta sulla Responsabilità Civile (RCA) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori nella misura del 16%.

c)- dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) relativa alla compravendi di veicoli nella misura del 20%.

Con tre diversi provvedimenti deliberativi, assunti d’intesa con il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario Nicola Boccalone, e pubblicati all’Albo Pretorio on line della Provincia, il Presidente Lombardi ha, dunque, deciso di non applicare alcun aumento rispetto al passato a ragione della delicata congiuntura economica ed in particolare dell’elevato tasso di inflazione.

Lombardi ha ritenuto tali considerazioni prevalenti, pur avendo la facoltà di procedere agli aumenti.