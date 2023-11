Passaggio a livello Via Valfortore. Vigorito: "Lavoro congiunto porta risultati" Il leader di Confindustria: "Un modello da replicare anche su altri temi"

La soppressione del Passaggio a Livello di via Valfortore al km 29+121 della linea Avellino - Benevento è stata esclusa dal progetto definitivo di RFI.

E' questo il primo importante risultato raggiunto dall'intervento congiunto di Comune di Benevento e Confindustria Benevento su RFI.

Nel giugno scorso su sollecitazione di oltre settanta aziende insediate nella zona della Stazione centrale, Confindustria per il tramite di Pasquale Lampugnale Presidente Piccola Industria Confindustria Campania e Vice Presidente Confindustria Benevento con delega ai rapporti Istituzionali, aveva avviato una interlocuzione con gli uffici comunali per rappresentare i gravissimi danni che una chiusura indiscriminata di entrambi i passaggi a livello insistenti su Via Valfortore avrebbe comportato non solo per il tessuto produttivo esistente ma anche per lo sviluppo strategico della zona.

La questione era arrivata ai massimi vertici con un incontro istituzionale alla presenza del Sindaco Clemente Mastella e del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito a valle del quale era partita l’azione congiunta.

Oggi a distanza di poco più di cinque mesi un primo risultato.

Soddisfatto il leader degli industriali Vigorito. “Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per l’attenzione riservata alla problematica e per aver sposato con noi la causa. Confindustria Benevento è attenta all’ascolto delle problematiche del mondo produttivo che quando ben motivate e concrete, come in questo caso, ci portano ad agire nell’interesse comune. Questa esperienza dimostra che il lavoro preventivo e congiunto su argomenti che riguardano lo sviluppo territoriale porta sempre risultati positivi e rendono le nostre comunità più forti. Mi auguro che questo modello possa essere replicato anche su altri temi. “

Soddisfatte le imprese per il primo importante risultato frutto di una collaborazione attiva tra pubblico e privato volto alla salvaguardia delle attività economiche e produttive del territorio.