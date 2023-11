Confindustria incontra l'assessore Casucci: strategia per il turismo nel Sannio Vigorito: "Potenzialità notevoli" Casucci: "Confindustria inserita nel tavolo per linee guida Dmo"

“Il Sannio ha notevoli potenzialità turistiche ed enogastronomiche tanto da inserire il tema tra le priorità del mio mandato di presidenza e da puntare sulla valorizzazione delle eccellenze produttive locali con il marchio collettivo ‘Sannio da Gustare’ ”. Spiega Oreste Vigorito nel corso del confronto realizzato con l’Assessore regionale al Turismo Felice Casucci e promosso dalle imprese della filiera turistica e enogastronomica di Confindustria Benevento. “Faremo rete con la filiera istituzionale per portare avanti questo progetto”.

“Ringrazio L’Assessore Casucci – prosegue Oreste Vigorito - per aver accolto il nostro invito in Confindustria Benevento e per l’attenzione che da sempre riserva al territorio. Abbiamo molte potenzialità che, per tramutarsi in opportunità, dobbiamo accompagnare ad una strategia di sviluppo condivisa.”

L’incontro nasce dalla volontà delle imprese della Sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Benevento di presentare delle proposte volte a creare e promuovere il prodotto turistico Sannio.

“Non si può parlare di turismo senza una DMO (Destination Management Organization) spiega Teresa Romano Presidente della Sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Benevento. La struttura organizzativa del turismo è una priorità e grazie alla sinergia con la Regione Campania e con l’intera filiera istituzionale possiamo passare dalle parole ai fatti. Con i colleghi della sezione stiamo lavorando su più fronti e abbiamo stilato un vademecum di attività da portare avanti. Oggi abbiamo raggiunto un primo risultato che rappresenta solo l’inizio di un percorso organico di azioni che vedranno il nostro Sannio protagonista nello scenario turistico”.

La Sezione ha consegnato all’Assessore lo Studio “Da Territorio a Destinazione” realizzato nel 2019 dal Centro studi Confindustria Benevento e i dati di aggiornamento dello stesso dai quali emerge una timida ripresa del turismo nel Sannio.

Sebbene nel 2022 si registri un andamento turistico positivo con arrivi pari a 50.154 (+46% rispetto all’anno precedente) e presenze pari a 106.148 (+57% rispetto all’anno precedente), ancora non si riesce a riagganciare il trend pre-covid, attestando la provincia in coda allo sviluppo turistico degli altri territori campani.

Secondo i dati Istat che tracciano le sole strutture alberghiere, al 2022 la provincia di Benevento conta 43 alberghi per 1.084 camere e 1.643 posti letto. Si tratta di dati che lasciano intravedere forti potenziali di crescita se si pensa all’indotto dei mercatini di Natale e alle tante iniziative che gravitano sul territorio.

A presentare il progetto “Sannio da Gustare” Giuseppe Mauro Vice Presidente Confindustria Benevento con delega alla Sezione Alimentare.

La Piattaforma “Sannio Da gustare” che mira a promuovere il territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche e che contiene percorsi turistici tematici legati all’enogastronomia, è stata illustrata da Alessio Zollo Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento.

“È tempo di una grande strategia turistica per il Sannio” queste le parole con le quali l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ha introdotto il suo intervento.

“Sono legato al Sannio e credo fortemente nelle potenzialità turistiche di questo territorio che vanta forti peculiarità enogastronomiche ed è ricco di storia e cultura.” Abbiamo destinato circa 10milioni alla promozione dello sviluppo enogastronomico regionale e crediamo nella realizzazione delle DMO – Destination Management Organization che rappresentano la base sulla quale costruire il Turismo. Confindustria Benevento è stata inserita nel tavolo istituzionale di ascolto istituito presso l’Assessorato al Turismo della Regione Campania con la partecipazione diretta all’incontro per le Linee guida regionali sulle DMO territoriali che si terrà a Napoli il prossimo 17 novembre. Questo significa che Confindustria Benevento diventa da questo momento un partner istituzionale prioritario per il rilancio del turismo nella provincia sannita. Contiamo fortemente sulla collaborazione Pubblico - Privato senza la quale non è possibile strutturare un sistema organico e funzionale del turismo. Sono soddisfatto del progetto Sannio da Gustare che mette in luce la qualità dei prodotti e la vitalità delle aziende territoriali. Lavoreremo affinchè il turismo possa diventare uno dei principali indotti economici del territorio.”