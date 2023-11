Benevento tra i dieci capoluoghi italiani con la Tari più costosa Ma in leggera diminuzione rispetto al 2023

In Campania la Tari più alta d'Italia, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al 2022: si pagavano in media 414 euro nel 2022 e si pagano in media 416 euro nel 2023.

Benevento resta tra i dieci capoluoghi più costosi per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti, ma in calo rispetto al 2022: lo scorso anno una famiglia beneventana pagava in media 445 euro, quest'anno tre euro in meno, arrivando a 442.

E' lo studio di Cittadinanza Attiva, e in particolare dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe: va detto che Benevento è in buona compagnia tra i capoluoghi più costosi, visto che nelle prime dieci posizioni ci sono altre due città campane. C'è Napoli, terza in Italia, dove la tariffa sale di ben 36 euro in media rispetto allo scorso anno, passando da 455 euro a 491 e poi Salerno, dove pure si registra come a Benevento un leggero calo, da 456 a 451 euro.

Una importante variazione a ribasso, la più cospicua in Campania, si registra ad Avellino, capoluogo più economico della regione, dove la tari 2023 pesa in media per 326 euro nelle tasche dei cittadini, mentre nel 2022 pesava per 343 euro: una diminuzione del 5,1 per cento.