Pmi Day: Confindustria apre le porte delle aziende agli studenti Oltre 400 gli alunni del Sannio coinvolti

Sono circa 400 gli studenti coinvolti da Piccola Industria Confindustria Benevento nel Pmi Day 2023 che vedrà la giornata celebrativa il prossimo 17 novembre, a partire dalle ore 9, presso la sala Convegni dell’Università Giustino Fortunato nell’ambito della quattordicesima giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

Confindustria, Monteforte: il futuro del Sannio è nei nostri giovani

“Piccola Industria Confindustria Benevento ha aderito anche quest’anno al 'Pmi Day - spiega Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento - perché siamo convinti che il futuro del Sannio è nei nostri giovani. Aprire le porte delle nostre aziende, li aiuta a prendere consapevolezza di una realtà produttiva in grado di competere su mercati nazionali ed esteri, spesso conosciuta più fuori che in provincia. Li aiuta a considerare che andare via non è una scelta obbligata e che anche in questo territorio è possibile costruire un percorso lavorativo e di vita. Questo messaggio si sposa bene con il tema nazionale scelto quest’anno per celebrare la giornata del PMI DAY “La libertà” intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione. Ringrazio per la grande collaborazione mostrata sia i dirigenti, i professori e gli alunni degli istituti scolastici, sia i tanti colleghi imprenditori che hanno aperto le porte delle proprie aziende sottraendo tempo prezioso al lavoro per illustrare le loro attività”.

Pmi Day: libertà il tema dell'edizione 2023

“Il Pmi Day è un’iniziativa organizzata su scala nazionale da Confindustria Piccola Industria che si avvale della collaborazione delle Associazioni Territoriali, pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti. Il tema della quattordicesima edizione è la Libertà.

Libertà quale valore fondante di cui avere ancora maggiore consapevolezza e verso cui rinnovare l’impegno in una fase di grande instabilità e conflitto come quella che stiamo vivendo. Libertà quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo. Libertà come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola è fondamentale presidio”.

Scuole del Sannio protagoniste

Hanno aderito all’iniziativa gli Istituti: Liceo Classico P. Giannone – Benevento; Liceo Classico Medi Livatino -S. Marco dei Cavoti; Liceo Scientifico Scienze Applicate “Galilei Vetrone” – Benevento; Istituto Tecnico Agrario “Galieli Vetrone” – Benevento; Istituto Tecnico Agrario “Galilei Vetrone” – Guardia Sanframondi¸ IPSAR “Le Streghe” – Benevento, Liceo Scientifico “G. Rummo” Benevento; ITI Bosco Lucarelli – Benevento.

Le Aziende che hanno aperto per un giorno le porte agli studenti sono: Benevento Calcio srl; Cosmind srl; Fabbriche Riunite Torrone Benevento spa; La Fortezza società agricola srl; Mangimi Liverini spa, I.Me.Va. spa; Nashira Hardmetals srl.