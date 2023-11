Qualità della vita: Benevento la migliore della Campania Miglioramenti per ambiente ed economia. Passo in avanti anche sul fronte demografico

E' la migliore della Campania Benevento, secondo la classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi. 77Esima, dopo che lo scorso anno era 82esima, dietro il Sannio c'è Avellino, che mantiene l'83esimo posto, Salerno stabile all'86esimo, Caserta che scende dal 92esimo al 94esimo posto e Napoli, che dal 104esimo posto risale al 99esimo.



Affari e Lavoro

Una buona performance in diversi comparti per Benevento, a partire da quello che Italia Oggi identifica come “Affari e Lavoro”. Balzo di 14 posizioni per il Sannio che passa dall'86esimo al 72esimo posto. Cresce il tasso di occupazione mashile (dal 97esimo all'87esimo), quella femminile (dall'89esimo all'85esimo) e di conseguenza diminuisce quello di disoccupazione, dal 79esimo al 59esimo posto. Giù il numero di imprese registrate, di poco e il dato non sarebbe neppure degno di nota se non fosse che Benevento perde il primato della velocità di impresa, passando dal primo posto al secondo posto.

Ambiente

Bene anche sul fronte ambiente: il Sannio passa dal 73esimo al 60esimo posto. Ciò in virtù elle buone performance sul fronte della riduzione degli sforamenti di biossido di azoto, dal 69esimo al 37esimo posto, delle pm10 (giù però sulle emissioni di Pm2,5, dal 25esimo al 64esimo posto) dal 74esimo al 63esimo posto e della densità degli spazi verdi nel capoluogo, dove Benevento passa dal 103esimo al 77esimo posto. Virtuosa Benevento sul fronte dei consumi energetici: nona in Italia.

Reati, sicurezza, istruzione e turismo

Peggioramento sul fronte della sicurezza per Benevento, seppur con uno scostamento lievissimo: dal 4 al 2 posto. Giù anche sul fronte sicurezza sociale , dal 38esimo al 55esimo posto, mentre migliora il comparto istruzione, dal 79esimo al 59esimo posto. Migliora il Sannio anche sul fronte turismo, risultando addirittura seconda in Campania, dopo Salerno e prima di Napoli.

Popolazione

Boccata d'ossigeno in uno dei settori che tradizionalmente non sorridevano al Sannio, quello demografico. Ciò legato in particolare a un fattore, l'aumento delle nascite dello scorso anno, che ha portato ovviamente una premialità nel comparto specifico, ha ridotto anche l'età media delle mamme e l'indice di vecchiaia del Sannio

Sanità

Addirittura quarta in Italia, secondo la classifica di Italia Oggi Benevento sul fronte dell'offerta sanitaria, dati ovviamente da prendere con le pinze come precisato anche nell'altro articolo pubblicato sul sito. Quarta con un peggioramento rispetto allo scorso anno quando era terza, ciò in virtù di una diminuzione dell'offerta di posti letto, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute.

Reddito

Leggero miglioramento anche sul fronte economico, per quanto Benevento resti nei bassifondi della classifica per quel che riguarda la ricchezza. 94Esima per reddito pro capite, 97esima per retribuzione media, 95esima per importo delle pensioni e anche con l'inflazione che, ovviamente e come si sente tuttora è andata su nell'ultimo periodo.