Matter Economy all'evento "3 giorni per la scuola" L'appuntamento presso Città della scienza in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale

Matter Economy, associata Confindustria Benevento, ha aderito, all’interno dello stand di Centro Formazione e Sicurezza a Napoli -CFS Napoli all'evento “3 giorni per la scuola” organizzato presso Città della scienza in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Campania.

“L’interesse e l’interazione con la tecnologia e con l’applicazione della stessa in maniera trasversale va coltivato tra i banchi di scuola”. Ne è convinto Mario Ferraro titolare della Matter Economy.

“Crediamo fortemente nell’importanza di comunicare con i giovani e di trasferire loro le immense potenzialità dell’innovazione applicata a tutti i settori in maniera trasversale. Matter Economy – ha proseguito Ferraro - è una realtà giovane in cui abbiamo dato spazio professionalità emergenti in quanto crediamo nelle potenzialità delle nuove generazioni e nelle immense opportunità che possono innescarsi dallo scambio di energie positive”.

“3 Giorni per la scuola” è una manifestazione, giunta alla XXII edizione, svoltasi tra il 14 ed il 16 novembre 2023 a Città della Scienza a Napoli organizzato con la Fondazione IDIS - Città della scienza e l’Asessorato alla scuola – Politiche sociali in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Campania. La manifestazione si rivolge a Dirigenti Scolastici e a Docenti di scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, alle aziende che producono prodotti e servizi per la scuola alle Associazioni degli Insegnanti e alle Istituzioni Pubbliche, ponendosi come luogo di incontro e confronto e mettendo al centro le esigenze e gli obiettivi del mondo della scuola. L’edizione 2023, come le precedenti edizioni, prevede la partecipazione di autorevoli relatrici e relatori, eventi in sessioni plenarie sui grandi temi, seminari per approfondire studi e ricerche, workshop per presentare e scambiare esperienze e buone pratiche. La Convention registra annualmente la presenza di migliaia di docenti provenienti da tutta Italia e la presentazione di progetti ed esperienze didattiche di oltre 200 istituti scolastici provenienti dai vari territori regionali, nell’ambito del Bando per la Rassegna “La parola alle scuole”.

Gli obiettivi principali dell’edizione 2023:

• contribuire all’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza nelle scuole italiane valorizzando il lavoro già svolto e quello in via di progettazione;

• contribuire all’importante riforma sull’Orientamento nelle scuole, che ha introdotto novità sostanziali per la scelta del futuro percorso di studio degli studenti, anche in una prospettiva europea e per una maggiore coerenza con una società sempre più globalizzata e competitiva.