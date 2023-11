Danni da covid: Contributi a fondo perduto per aziende Distretto del Commercio delle Streghe: ristori annunciati da Mastella e Ambrosone

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rendono noto che è stato pubblicato sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania) l'avviso pubblico, relativo alle misure connesse a fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Covid, per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività economiche localizzate nell'ambito dei Distretti del Commercio, formalmente riconosciuti negli elenchi regionali.

"Il Distretto delle Streghe - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone - è stato formalmente inserito nell'albo regionale con decreto dirigenziale del 13 novembre 2023. Grazie a questo risultato ora le imprese localizzate entro il perimetro geografico del Distretto delle Streghe potranno fruire di importanti contributi una tantum per variazione, in diminuzione, di fatturato complessivo tra 2020 e 2019. Si tratta di un ristoro fondamentale, con dotazione complessiva di 5 milioni di euro, per lenire le difficoltà che piccole e medie imprese sono state costrette a fronteggiare durante l'emergenza pandemica. Come avevamo spiegato, l'istituzione del Distretto apre all'accesso di nuovi e importanti canali di finanziamento che permetteranno il potenziamento del sistema commerciale e produttivo della città, cui la nostra Amministrazione sta fornendo e continuerà a fornire notevole apporto per favorire la crescita e lo sviluppo delle attività commerciali cittadine e del relativo indotto", concludono il Sindaco e l'assessore.

L'avviso regionale integrale è consultabile al seguente link: https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2023/11/SVILUPPO_CAMPANIA_2711_AVVISI.pdf