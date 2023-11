Vigorito: "Con energie alternative si regala qualcosa di pulito agli altri" Presentazione Its Energy Lab al centro per l' impiego di Benevento

Presentazione dell' Its EnergyLab a Benevento, al centro per l' impiego, con il presidente di Confindustria Vigorito che interviene:

"Dicono tutti che siamo qui per Confindustria, io dico che siamo qui per gli studenti. Oggi siamo un' eccellenza come territoriale e di questo va dato merito alla struttura.

Ho un debole per le cose antiche, ma vanno viste con lo sguardo moderno. Quando hanno spiegato a me l' eolico, i danesi che producevano, pressoché unici in Italia, organizzarono un convegno a Bari per venderle. Provai a spiegare cosa fossero, evidentemente con successo.

Il primo campo eolico a Montefalcone raccolse circa duemila persone quando inaugurò, oggi ho tanti ragazzi del Fortore: quando gli dissi che li avrei assunti erano quasi confusi. Oggi sono ancora lì. I ragazzi del Fortore oggi sono tra i migliori tecnici italiani: erano i figli del vento.

Vorrei che voi ragazzi veniste a vedere il vento: noi vediamo l' effetto del vento. Il vento vero è quello che si sentirà stando in mezzo alle turbine, avrete l' impressione di essere accarezzati, di creare qualcosa senza togliere niente a nessuno. Io non dimenticherò mai che mio fratello chiamò le torri eoliche antichi giganti posti a difesa del territorio. Facemmo un' indagine: il 97 per cento dei bambini dissero che quelle pale erano belle.

Oggi il mondo è cambiato: voi ragazzi fareste felici i vostri cuori a lavorare all' aria aperta, oltre che le aziende. Lavorereste vicino casa e regalereste qualcosa di pulito agli altri. Io ho fatto tanti lavori: da insegnante ad avvocato, persino i ravioli in scatola...fare qualcosa con cui sai di non togliere nulla a nessuno, anzi, dando qualcosa, appaga moltissimo....si può dire di aver contribuito un mondo migliore".