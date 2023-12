Giornata export: Rubano fa appello alle aziende del Sannio Il deputato di Forza Italia fa il punto sul lavoro in campo

"Gli indici economici attestano l’export italiano, solo nella prima parte dell’anno a quota 415 miliardi con un incremento del 2,3%, segnando un dato percentuale migliore dei competitor europei come Germania e Spagna. Il Governo con il vicepremier Antonio Tajani ha messo al centro del suo mandato l’azione di sostegno all’export all’internazionalizzazione, per generare crescita, benessere e ridurre il debito pubblico. In tal senso martedì prossimo a Roma il Ministro agli Esteri, nonché segretario di Forza Italia, Tajani dedicherà una giornata all’export per rafforzare le strategie e le idee per raggiungere obiettivi ancora più grandi. Invito tutte le aziende sannite e dell’Alto Casertano interessato ad espandere il proprio raggio d’azione oltre i nostri confini a partecipare all’incontro iscrivendosi al sito

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2023/11/conferenza-nazionale-dellexport-e-dellinternazionalizzazione-delle-imprese/".

Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano che prosegue: "Tutte le aziende nazionali si contraddistinguono all’estero e quelle locali, dall’agroalimentare alla manifattura, sono un fiore all’occhiello della nostra economia. Ma bisogna rafforzare la proposta facendo rete tra imprenditori e rappresentanti istituzionali. L'appuntamento di Roma è l'occasione giusta".